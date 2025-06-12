Ключевые моменты

В Одессе 12 июня произошла авария на магистральном водопроводе. На месте образовалось озеро;

Нет воды в значительной части города: микрорайоны Таирова, Черемушки, Приморский район;

Водоснабжение перекрыто, новообразованное озеро откачивают и осушают;

Названы ориентировочные сроки, когда водоснабжение будет восстановлено.

Почему в Одессе нет воды

Подробности об аварии «Одесской жизни» сообщили в Инфоксводоканале.

По словам представителя компании, авария серьезная, произошла она в поле за пределами городской застройки.

На месте повреждения уже образовалось немалое озеро, и оно продолжает увеличиваться. Ремонтные бригады и техника не могут полноценно раскопать трубу и добраться до места прорыва, потому что грязь доходит человеку до пояса.

Сейчас была приостановлена работа некоторых насосных станций, чтобы опорожнить водопровод. Поэтому на данный момент без водоснабжения также остался Приморский район города Одессы.

По состоянию на 16:00 из-за аварийного прорыва магистрального напорного водопровода диаметром 1200 мм без водоснабжения остаются:

Приморский район г. Одесса;

Киевский район г. Одесса;

часть Хаджибейского района г. Одесса (ж/м «Черемушки»);

с. Лиманка, с. Красный хутор, ж/м «Радужный», ж/м «Совиньон 1-5», ж/м «Черноморка», ЖКП «Таирова».

Когда восстановят водоснабжение

В Инфоксводоканале говорят, что точное время восстановления водоснабжения можно будет установить только после завершения раскопок и определения характера повреждения. Об этом в компании обещают сообщить дополнительно.

Ориентировочно, по предварительным расчетам, там надеются отремонтировать водопровод и вернуть воду одесситам к 08:00 пятницы, 13 июня.

В компании-поставщике воды уверяют, что ремонтные бригады будут работать и ночью.