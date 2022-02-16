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Возле Ивановского моста электричка сбила мужчину: он чудом выжил

Возле Ивановского моста электричка сбила мужчину: он чудом выжил

Утром 16 февраля 2022 года в районе Ивановского моста в Одессе электропоезд сбил пожилого мужчину. Он получил травмы, но выжил.

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О несчастном случае на железной дороге сообщили одесские соцсети, ссылаясь на очевидцев случившегося.

Те рассказали, что пожилой мужчина решил перебежать железнодорожные пути перед приближающимся электропоездом. Но не успел этого сделать – электричка сбила его.

По словам свидетелей, на место быстро приехала карета скорой помощи, медики оказали пострадавшему на месте неотложную помощь и госпитализировали.

Известно, что травмы у пострадавшего тяжелые, он лишился ноги.

Предполагать попытку самоубийства в данном случае не приходится. При себе у пострадавшего мужчины был пакет с недавно купленными продуктами.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что сразу два человека за сутки погибли на железной дороге в Одесской области. В первом случае под поезд попала женщина на станции в селе Большой Буялык Березовского рафона. Во-втором – молодой мужчина в Одессе на станции Застава-1.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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