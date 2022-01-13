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В топовом одесском поезде разваливаются полки

В топовом одесском поезде разваливаются полки

Поезд «Одесса-Черновцы» входит в топ самых популярных на украинской железной дороге. Но вот состояние его вагонов никудышнее. Там в плацкартном вагоне полки разваливаются прямо под пассажирами.

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Об этом сообщило издание Novyny.live, со ссылкой на «Черный список. Одесса».

Пассажиры одного из плацкартных вагонов в поезде, курсирующем по напрвлению «Одесса-Черновцы» были возмущены тем, в камом состоянии в нем находятся полки.

По словам пассажиров, ставших свидетелям ситуации, после отправления поезда из Черновцов в направлении Одессы, сразу у нескольких пассажиров возникли проблемы. Один из них присел на нижнюю полку «боковушки», после чего та провалилась.

Ремонтировать ее пришлось проводнику с помощью перевернутого дном вверх ведра. Он просто подставил его под сломанную полку.

Более страшной стала поездка для другой пассажирки. Ей досталась верхняя полка, но она почему-то расскачивалась как гамак. Женщине пришлось буквально привязать полку к сетке, чтобы та не качалась так сильно по причине изношенного крепления.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что поезд Одесса – Черновцы вошел в ТОП-5 самых популярных направлений на новогодние праздники.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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