Об этом сообщается на официальном сайте города.

По предварительным результатам обследования поврежденной в результате ночной атаки многоэтажки выявлено серьезное повреждение конструкции верхних этажей, что негативно влияет на общую стабильность здания.

Чтобы обеспечить условия для выполнения работ по стабилизации дома, принято решение об эвакуации жителей.

“Работы по удалению опасных строительных элементов продолжаются непрерывно. Для выполнения работ на верхних этажах будет привлечен высотный кран, а уже с завтрашнего дня начнется установка временных опор для стен, что будет способствовать повышению стабильности здания”, — сообщили в горсовете.

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Рядом со зданием функционирует оперативный штаб, где ведется подготовка списков для временного размещения эвакуированных. Жители могут получить полную информацию о доступной помощи и поддержке.

Территория вокруг объекта огорожена. Жителей прилегающего района просят воздержаться от пребывания вблизи поврежденного дома.

Как сообщала «Одесская жизнь», в ночь с 30 апреля на 1 мая Россия массировано атаковала Одессу ударными беспилотниками. В разных районах Одессы повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. Вспыхнули пожары. В результате удара погибли два человека, еще еще 15 — травмированы.











