Воскресный блэкаут в Одессе: кто останется без света на Хэллоуин

Завтра, в воскресенье, 31 октября, в Одессе из-за плановых работы останутся без электричества несколько улиц.

Об этом информирует сайт “Блэкаут”, ссылаясь на компанию “ДТЭК Одесские электросети”.

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В частности, с 09:00 до 19:00 часов света не будет на 7-ми улицах по таким адресам:

2-й Артиллерийский переулок, 3, 3г, 4а, 6; Армейская улица, 1, 3, 5, 7, 9; Гагарина проспект, 27, 27а, 29, 31; Лунный переулок, 1, 3, 4, 6; Маршала Говорова улица, 2; Пироговская улица, 3, 3а, 5, 13, 13/3, 13/4, 13/5; Сегедская улица, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6а, 6б, 6 к.А, 5а, 7а, 5б, 8а, 10, 9а, 2а, 12а, 11, 12, 523, 539, 554, 561, 589, 596, 5100, 5111, 5122, 5127, 5155, 5160.

Напомним, ранее компания “ДТЭК Одесские Электросети” запросила у благотворительного фонда “Корпорация монстров” адреса больных с COVID-19, которые зависят от кислорода и лежат дома под кислородными концентраторами. Энергетики обещают не включать эти дома от электроэнергии в рамках плановых ремонтных работ.