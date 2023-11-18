Погода в Одессе 19 ноября: что прогнозируют синоптики на воскресенье

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 19 ноября 2023 года, в Одессе и Одесской области ночью и утром ожидаются порывы северо-восточного ветра, 25-27 м/с, днем 15-20 м/с.
Прогноз погоды в Одессе на 19 ноября
В Одессе завтра облачно. Ночью и утром умеренные осадки, днем без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 15-20 м/с, ночью и утром порывы, 25-27 м/с.
Температура ночью и днем 3-5°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 19 ноября
В Одесской области в воскресенье будет облачно. Ночью и утром умеренные осадки, местами сильные, днем без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 15-20 м/с, ночью и утром порывы, 25-27 м/с.
Температура ночью и днем 0-5°С выше нуля, ночью местами до 3°С мороза.
На дорогах области ночью и утром местами видимость во время осадков 1-2 км.