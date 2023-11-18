Погода в Одессе 19 ноября: что прогнозируют синоптики на воскресенье

Погода в Одессе 18 ноября: в субботу будет штормить В субботу, 18 ноября, по прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ожидается шторм с порывами ветра 15-20 м/с. В Одессе прогнозируется умеренный дождь, в Одесской области местами ожидаются значительные осадки. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: какой будет пятница 17 ноября Завтра, 17 ноября, в Одессе и Одесской области облачно с прояснениями. По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ночью станет холодно — в Одессе ночью ожидается 1-3°C, в области — от 2°C мороза до 3°C тепла. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 16 ноября: будет ли дождь в четверг? В четверг, 16 ноября, в Одессе облачно с прояснениями и без существенных осадков. А в Одесской области ночью и утром местами небольшой дождь. По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе столбики термометров ночью опустятся до 6°C, в области до 3-8°C тепла. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: прогноз на среду 15 ноября В Одессе и Одесской области утром и днем ​​ожидается умеренный дождь. Также по прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, становится прохладнее ночью — в Одессе 7-9 ° C тепла, в области 4-9 ° C тепла, местами до 1 ° C мороза. ПОДРОБНЕЕ