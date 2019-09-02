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Новости Одессы и Одесской области

Воронцовскую колоннаду теперь можно «увидеть» пальцами

Воронцовскую колоннаду теперь можно «увидеть» пальцами

После открытия Воронцовской колоннады появилась и ее копия. Слева от бельведера установлен его уменьшенный «двойник» — для людей с проблемами зрения.

«Одесская жизнь» уже рассказывала, что в городе установлены три копии архитектурных достопримечательностей города — здание Биржи (мэрия), Археологический музей и Английский клуб (Морской музей).

Они устанавливаются для того, чтобы люди с плохим зрением смогли познакомиться с шедеврами архитектуры, ощупав его руками, и узнать о нем с помощью информации, нанесенной шрифтом Брайля. Колоннада стала четвертым таким «двойником».

Напомним также, что копия Биржи уже дважды подверглась нападению вандалов: были одна за другой «оторваны головы» скульптурам Дня и Ночи.

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Мария Котова
Мария Котова
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