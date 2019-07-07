Скульптуру на маленькой копии мэрии уже обезглавили вандалы

Вандалы уже «отметились» на мини-копии здания одесской Биржи (нынешней мэрии). Совсем недавно «Одесская жизнь» рассказывала, что в городе установили три копии исторических зданий Одессы. Достояние города теперь могут изучать люди с проблемами зрения – так начинал реализовываться гуманный проект «Одесса на ощупь с закрытыми глазами».

И что же? Как говорится, не успели установить… Здание одесской Биржи уже изуродовали вандалы. Как известно, Биржу украшают часы, а над ними — скульптуры, символизирующие День и Ночь. Так вот, на копии Биржи одна из скульптур уже… обезглавлена.

Корреспондент «Одесской жизни» наблюдала такую картину: у скульптуры-копии Биржи толпятся туристы. Мальчик интересуется: «Почему тетя без головы?». Папа, который, ясное дело, «не в курсе», говорит: «Ну, наверное, так надо».

Объясняю, что так как раз «не надо», поясняю, что это за копия, почему она здесь установлена, указываю на саму Биржу и на символизирующие быстротечность времени скульптуры Дня и Ночи над главными часами города. Заодно рассказываю и о том, что «тетя без головы», потому что над ней «потрудились» вандалы…

После тороплюсь к «двойникам» Археологического музея и Английского клуба, созданными, как и здание Биржи, скульптором Аркадием Маршаком. С ними все в порядке, во всяком случае, пока.

Вспоминаю, как совсем недавно на открытии этих «двойников» авторы проекта просили журналистов сделать нашим «господам вандалам» что-то вроде предупреждения насчет того, что проект — социальный, что люди, которые не видят, таким образом могут познакомиться с архитектурой города. Мы предупредили… Результат — налицо.

В скором времени в Одессе пообещали установить «двойников» еще трех памятников архитектуры Одессы. А я думаю: может, не стоит торопиться?..

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