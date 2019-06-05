fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Воронцовскую колоннаду начали освобождать от строительных лесов

  • воронцовская колоннада
  • воронцовская колоннада
  • воронцовская колоннада
  • воронцовская колоннада

Следующим этапом станет благоустройство территории вокруг бельведера.

На сейчас уже почти снят только верхний ярус строительных лесов. Одновременно там продолжаются отделочные работы – облицовывают поверхности ямпольским песчаником. После того, как будет закончена реконструкция, с Воронцовской колоннады уберут и все остальные строительные принадлежности. И только после этого специалисты приступят к благоустройству прилегающей территории.

По информации департамента информации и связей с общественностью, колоннада все ещё находится на стадии реконструкции. Поэтому снят пока что только верхний ярус.

Напомним, реставрация колоннады была начата еще в мае 2017 года. Городские чиновники обещали завершить работы сначала  до конца 2018-го, потом до конца мая нынешнего года, однако реставрация продолжается до сих пор.

Отметим, работы сопровождались и открытиями, и скандалами.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Артем Виноградов
Артем Виноградов
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить