Воронцовскую колоннаду начали освобождать от строительных лесов

Следующим этапом станет благоустройство территории вокруг бельведера.

На сейчас уже почти снят только верхний ярус строительных лесов. Одновременно там продолжаются отделочные работы – облицовывают поверхности ямпольским песчаником. После того, как будет закончена реконструкция, с Воронцовской колоннады уберут и все остальные строительные принадлежности. И только после этого специалисты приступят к благоустройству прилегающей территории.

По информации департамента информации и связей с общественностью, колоннада все ещё находится на стадии реконструкции. Поэтому снят пока что только верхний ярус.

Напомним, реставрация колоннады была начата еще в мае 2017 года. Городские чиновники обещали завершить работы сначала до конца 2018-го, потом до конца мая нынешнего года, однако реставрация продолжается до сих пор.

Отметим, работы сопровождались и открытиями, и скандалами.