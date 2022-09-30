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Война в Украине, день 219-й: враг обстрелял Днепр, Николаев и покушался на Одессу

Война в Украине, день 219-й: враг обстрелял Днепр, Николаев и покушался на Одессу

Начались двести девятнадцатые сутки героического противостояния украинцев военному вторжению путинских нацистов. О ситуации на утро пятницы 30 сентября 2022 года информирует Генштаб Вооруженных сил Украины.

По состоянию на утро сегодняшнего дня, противник продолжает сосредоточивать усилия на полной оккупации Донецкой области и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирного населения.

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 5 ракетных и 11 авиационных ударов, совершили более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории нашего государства.

От вражеских ударов пострадало около 50 населенных пунктов. Среди них – Славянск, Краматорск, Бахмут, Днепр, Кривой Рог, Николаев, Никополь, Вознесенск, Павловка, Высокополье, Белогорка и Мирное.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. В то же время, в республике Беларусь с 21 сентября началась проверка средств радиотехнического обеспечения аэродромной сети, что косвенно может свидетельствовать о возможности использования белорусских аэродромов вооруженными силами российской федерации. Также состоялась ротация авиационных подразделений совместного учебного центра подготовки военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны вооруженных сил республики Беларусь и российской федерации с заменой трех из четырех имеющихся многоцелевых истребителей Су-30М. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

  • на Северском направлении – в районах населенных пунктов Сеньковка и Сосновка Черниговской области и Нововасиловка и Павловка Сумской области;
  • на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Петропавловка и Куриловка;
  • на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Богородичное, Голубые Озера, Щурово, Диброва и Озерное;
  • на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Веселое, Белогоровка, Яковлика, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Зайцево, Северное и Майорск;
  • на Авдеевском направлении – в районах населенных пунктов Тоненькое, Авдеевка, Нетайлово, Первомайское, Опросное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях активных наступательных действий противник не вел. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы в районах населенных пунктов Новополь, Пречистовка, Угледар, Павловка, Никольское, Железнодорожное, Зеленая Роща, Дорожнянка и Новоукраинка.

На Южнобужском направлении обстрелам подверглись районы более 50 населенных пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Архангельское, Белоусово, Сухой Пруд, Широкое, Безымянное, Апрельское, Ивановка, Заря, Ольгино, Лиманы, Благодатное, Правдино, Мирное и Александровка.

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Оккупационное руководство временно занятых территорий заставляет местных жителей получать гражданство и паспорта российской федерации. Так, в Мариуполе учителям учебных заведений угрожают увольнением в случае отказа обменивать украинский паспорт на российский, другим жителям разрешают не сдавать украинский паспорт при получении российского. В населенном пункте Токаревка Херсонской области оккупанты предупредили, что в случае неполучения паспортов российской федерации до 1 октября, жители подлежат выселению и вывозу за пределы оккупированных территорий.

В Херсоне оккупанты выселили жителей нескольких общежитий для дальнейшего заселения военнослужащих российских оккупационных войск, которые прибыли на усиление подразделений на этом направлении.

По уточненной информации, в последние дни подтверждены потери противника на отдельных направлениях, а именно:

  • в населенном пункте Бахмутовка Луганской области, в результате удара по району сосредоточения противника более 50 военнослужащих погибли, уничтожены семнадцать единиц вражеской техники;
  • в населенном пункте Токмак Запорожской области до 50 военнослужащих противника получили ранения, уничтожены 10 единиц вооружения и военной техники;
  • в Гуляйпольском районе Запорожской области до 40 военнослужащих противника получили ранения;
  • в городе Мелитополе Запорожской области уничтожен пункт управления, зенитный ракетный комплекс С-300 и ранены более 50 оккупантов.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Веселая Долина, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Первомайское и Безымянное.

Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны в течение суток нанесла 29 ударов. Подтверждено поражение 6 опорных пунктов, 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 3 зенитных ракетных комплекса врага. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 7 беспилотников, в частности, 5 – иранского производства, один вертолет Ми-8 и штурмовик Су-25.

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Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 5 командных пунктов, 15 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 6 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, один зенитный ракетный комплекс и 8 других важных объектов противника.

На фото: последствия ночного обстрела Николаева, фото с Телеграм-канала «Одесская жизнь»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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