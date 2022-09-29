Сегодня Одесская зенитная бригада сбила 2 российских штурмовика

Около 17:00 29 сентября одесские зенитчики, которые также защищают небо в Херсонской и Николаевской областях, сбили сразу два российских штурмовика Су-25.

Об этом сообщили в службе по связям с общественностью воздушного командования «Юг».

По информации военных, 29 сентября, около 17.00 часов, в Баштанском районе Николаевщины, воинами зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг» сбиты два российских штурмовика Су-25.

Также за последние сутки уничтожены три разведывательных беспилотника «Орлан-2».

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как одесские зенитчики умело разобрались с самолетом и вертолетом рашистов.

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