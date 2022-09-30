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Одессу снова атаковали «балалайки», но ПВО сработали на «отлично»

Одессу снова атаковали «балалайки», но ПВО сработали на «отлично»

Вечером четверга, 29 сентября 2022 года, Одессу в очередной раз атаковали вражеские дроны-камикадзе, прозванные в народе «шахидами», «мопедами» и «балалайками». В регионе была объявлена воздушная тревога. Но наши силы противовоздушной обороны снова не подкачали, и до намеченных целей «балалайки» не долетели.

Как сообщил в своем Телеграм-канале заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, силами ПВО над морем в непосредственной близости от Одессы сбито три беспилотника.

В то же время в небе еще остаются несколько дронов, по ним «идет работа».

Намного меньше повезло соседнему Николаеву: вечером рашисты обстреляли город кассетными боеприпасами, а позже «шахиды» попали в объект инфраструктуры.

Позже Телеграм-канал «Думская» уточнил: доблестные защитники украинского неба сбили крылатую ракету «Калибр».

Подробности уточняются.

Напомним, ранее одесские зенитчики, которые также защищают небо в Херсонской и Николаевской областях, сбили сразу два российских штурмовика Су-25.

Коллаж Дарины Дмитренко

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Редакция ПРОФИЛЬ

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