Война, день 719-й: в результате ночной атаки десятки тысяч украинцев остались без света

Ночью силы ПВО сбили 14 «шахедов» и авиационную ракету

В ночь на 12 февраля противник атаковал 17-ю ударными БпЛА типа «Shahed-136/131» из района Приморско-Ахтарск — рф., управляемой авиационной ракетой Х-59 и зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В результате боевой работы уничтожено 14 «шахедов» и одну управляемую авиационную ракету Х-59 в пределах Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей.

В результате атаки российских дронов на энергетическом объекте в Днепропетровской области возник пожар.

«Без света в Павлоградском районе остаются около 29 000 абонентов. В Терновке — 10 000 абонентов без воды», — отметил глава местной ОВА Сергей Лысак

Энергетики сейчас прилагают максимальные усилия для восстановления подачи электричества в дома людей.

На фронте за прошедшие сутки произошло 100 боевых столкновений. В общем враг нанес 4 ракетных и 110 авиационных ударов, совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 районам сосредоточения личного состава, 2 пунктам управления, 1 артиллерийскому средству, 2 складам боеприпасов противника.

В Черном море на боевом дежурстве находятся 5 вражеских кораблей, среди которых 2 носители крылатых ракет «калибр», общий залп до 16 ракет.

Потери врага на утро 12 февраля 2024

По состоянию на утро 12 февраля потери российских войск и их наемников в Украине составляют около 395 990.

За минувшие сутки российская армия потеряла: