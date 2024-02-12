Війна, день 719-й: унаслідок нічної атаки десятки тисяч українців залишилися без світла

Розпочалася сімсот дев’ятнадцята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Росіяни продовжують атакувати дронами та ракетами мирні міста. Сили оборони стримують ворога на Сході та Півдні, завдаючи противнику значних втрат.
Вночі сили ППО збили 14 “шахедів” і авіаційну ракету
У ніч на 12 лютого противник атакував 17-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ, керованою авіаційною ракетою Х-59 і зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
У результаті бойової роботи знищено 14 “шахедів” та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.
Унаслідок атаки російських дронів на енергетичному об’єкті в Дніпропетровській області виникла пожежа.
“Без світла в Павлоградському районі залишаються близько 29 000 абонентів. У Тернівці – 10 000 абонентів без води”, – зазначив голова місцевої ОВА Сергій Лисак.
Енергетики зараз докладають максимальних зусиль для відновлення подачі електрики в будинки людей.
На фронті минулої доби відбулося 100 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних і 110 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 районах зосередження особового складу, 2 пунктах управління, 1 артилерійському засобу, 2 складах боєприпасів противника.
У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 5 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет “калібр”, загальний залп до 16 ракет.
Втрати ворога на ранок 12 лютого 2024 року
Станом на ранок 12 лютого втрати російських військ та їхніх найманців в Україні становлять близько 395 990.
За минулу добу російська армія втратила:
- 790 військових,
- 10 танків,
- 21 бойову броньовану машину,
- 6 артилерійських систем,
- 1 крилату ракету,
- 45 безпілотників.