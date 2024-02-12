Війна, день 719-й: унаслідок нічної атаки десятки тисяч українців залишилися без світла

Вночі сили ППО збили 14 “шахедів” і авіаційну ракету

У ніч на 12 лютого противник атакував 17-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ, керованою авіаційною ракетою Х-59 і зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У результаті бойової роботи знищено 14 “шахедів” та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Унаслідок атаки російських дронів на енергетичному об’єкті в Дніпропетровській області виникла пожежа.

“Без світла в Павлоградському районі залишаються близько 29 000 абонентів. У Тернівці – 10 000 абонентів без води”, – зазначив голова місцевої ОВА Сергій Лисак.

Енергетики зараз докладають максимальних зусиль для відновлення подачі електрики в будинки людей.

На фронті минулої доби відбулося 100 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних і 110 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 районах зосередження особового складу, 2 пунктах управління, 1 артилерійському засобу, 2 складах боєприпасів противника.

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 5 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет “калібр”, загальний залп до 16 ракет.

Втрати ворога на ранок 12 лютого 2024 року

Станом на ранок 12 лютого втрати російських військ та їхніх найманців в Україні становлять близько 395 990.

За минулу добу російська армія втратила: