Удар по Украине 7 февраля: россия атаковала с воздуха ракетами и дронами (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Рано утром 7 февраля 2024 года российские агрессоры нанесли комбинированный воздушный удар по украинским городам. Для этого враг использовал ракеты разных типов и дроны-камикадзе.
Воздушную тревогу в Одессе и по всей Украине объявили в 5:19 утра. Менее чем через час ракеты и дроны достигли территории нашей страны и начали маневрирование, чтобы уклониться от систем противовоздушной обороны.
В 6:16 появилось сообщение о попадании крылатой ракеты, предположительно Х-22, в жилой дом в городе Николаев. Там начался пожар. При этом сосед Одессы был атакован еще и дронами. Пока известно про одного раненного мирного жителя.
Также были сообщения, что Харьков был обстрелян. В местной ОВА сообщили, что біли повреждены нежилые объекты. Пострадавших людей не зафиксировано.
По состоянию на 6:50, большая часть ракет движется в сторону Киевской и Хмельницкой областей.
ОБНОВЛЕНО в 7:20
В Киеве взрывы — там работает ПВО. Также ракетная опасность для Винницкой и западных областей.
В Николаеве уже 2 пострадавших, 1 тяжёлый. Много пострадавших мирных домов, выбитых стёкол.
На Западной Украине россия провоцирует Польшу — ракета подлетела к границе соседнего государства и только после этого развернулась в строну Львова.
ОБНОВЛЕНО в 7:40
Мощные взрывы прогремели на Прикарпатье и в Львовской области.
Подробности атаки на Польшу: во Львовской области, ракета летела в направлении соседей и на расстоянии 20 км до границы развернулась на 180 градусов, на перехват ракеты вылетело три Польских F-16.
В воздушное пространство Украины через северные области зашла вторая волна ракет. Предположительная цель — столица.
ОБНОВЛЕНО в 8:00
В Киеве частично отсутствуют свет и вода. Работает ПВО, ракеты второй волны продолжают маневрировать вокруг столицы. Мэр Виталий Кличко сообщил, что есть вызовы скорой помощи.
В Николаеве были сбиты три БпЛА типа Shahed-136/131. В результате попаданя ракеты повреждено около 20 жилых домов. Они осталиь без крыш и окон. Один человек пострадал, мужчине оказывается необходимая медицинская помощь. На участке подземного газопровода произошло возгорание.
Кроме того, на территории инфраструктурного объекта поврежден и возник пожар технического сооружения. В настоящее время возгорание локализовано.