Удар по Украине 7 февраля: россия атаковала с воздуха ракетами и дронами (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Воздушную тревогу в Одессе и по всей Украине объявили в 5:19 утра. Менее чем через час ракеты и дроны достигли территории нашей страны и начали маневрирование, чтобы уклониться от систем противовоздушной обороны.

В 6:16 появилось сообщение о попадании крылатой ракеты, предположительно Х-22, в жилой дом в городе Николаев. Там начался пожар. При этом сосед Одессы был атакован еще и дронами. Пока известно про одного раненного мирного жителя.

Также были сообщения, что Харьков был обстрелян. В местной ОВА сообщили, что біли повреждены нежилые объекты. Пострадавших людей не зафиксировано.

По состоянию на 6:50, большая часть ракет движется в сторону Киевской и Хмельницкой областей.

ОБНОВЛЕНО в 7:20

В Киеве взрывы — там работает ПВО. Также ракетная опасность для Винницкой и западных областей.

В Николаеве уже 2 пострадавших, 1 тяжёлый. Много пострадавших мирных домов, выбитых стёкол.

На Западной Украине россия провоцирует Польшу — ракета подлетела к границе соседнего государства и только после этого развернулась в строну Львова.

ОБНОВЛЕНО в 7:40

Мощные взрывы прогремели на Прикарпатье и в Львовской области.

Подробности атаки на Польшу: во Львовской области, ракета летела в направлении соседей и на расстоянии 20 км до границы развернулась на 180 градусов, на перехват ракеты вылетело три Польских F-16.

В воздушное пространство Украины через северные области зашла вторая волна ракет. Предположительная цель — столица.

ОБНОВЛЕНО в 8:00

В Киеве частично отсутствуют свет и вода. Работает ПВО, ракеты второй волны продолжают маневрировать вокруг столицы. Мэр Виталий Кличко сообщил, что есть вызовы скорой помощи.

В Николаеве были сбиты три БпЛА типа Shahed-136/131. В результате попаданя ракеты повреждено около 20 жилых домов. Они осталиь без крыш и окон. Один человек пострадал, мужчине оказывается необходимая медицинская помощь. На участке подземного газопровода произошло возгорание.

Кроме того, на территории инфраструктурного объекта поврежден и возник пожар технического сооружения. В настоящее время возгорание локализовано.