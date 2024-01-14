Війна, день 690: українські захисники стримують ворога на різних напрямках

Протягом минулої доби відбулося 61 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 32 ракетних та 91 авіаційний ударів, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіаційних ударів зазнали: Вовчанськ, Веселе, Піщане, Іванівка Харківської області; Невське, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Колодязі, Терни, Богданівка, Григорівка, Керамік, Тоненьке, Авдіївка, Очеретине, Новомихайлівка, Водяне Донецької області; Новоандріївка Запорізької області; Червоний Маяк, Зміївка, Берислав, Шляхове Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки окупантів в районах Макіївки Луганської області та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 2 атаки противника поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 5 атак противника в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 15 атак біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші підрозділи продовжують стримувати ворога поблизу Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 17 атак.

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки противника південніше Пречистівки, західніше Старомайорського та південніше Рівнополя Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили 2 атаки окупантів в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 5 безуспішних штурмових дії на позиції українських захисників.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено 7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів, 4 засоби протиповітряної оборони, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Докладніше про ворожі втрати – тут: