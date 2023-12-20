Война, день 665-й: в ВСУ рассказали об особенностях северокорейского оружия, которое используют оккупанты

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Всего враг нанес 1 ракетный и 26 авиационных ударов, совершил 87 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали Украину, применив 17 БпЛА типа Shahed-136/131. Все вражеские дроны уничтожены.

Также, в текущие сутки противник нанес очередной авиационный удар 4 ударными БпЛА типа «Shahed-136/131». Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 3 БПЛА уничтожены.

Авиационные удары получили: Синьковка Харьковской области; Новолюбовка Луганской области и Малая Токмачка, Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 3 атаки врага вблизи Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 6 атак противника в районах Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 12 атак противника возле Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, отражены 26 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 13 атак противника.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 12 атак противника западнее Новопокровки и Роботиного Запорожской области.

В то же время, на Мелитопольском направлении наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на неудачи, враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с занимаемых позиций и предпринял 8 попыток штурмовых действий. Получил достойный отпор и с потерями отступил. Наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Учитывая недостаточное количество боеприпасов собственного производства, российские оккупационные войска вынуждены использовать поставляемые из северной кореи артиллерийские и минометные заряды низкого качества. Из-за неудовлетворительного состояния таких боеприпасов фиксируются нередкие случаи их разрыва прямо в стволах пушек и минометов оккупантов, что приводит к потерям вооружения и личному составу захватчиков. В частности, такие случаи зафиксированы в группировке войск «Днепр», где командующим является генерал Теплинский.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 3 артиллерийских средства и 4 боеприпаса противника.

ВСУ за последние сутки уничтожили еще 890 оккупантов. Таким образом, общие потери российской армии достигли 349 тысяч 190 военнослужащих.

Потери рф в вооружении и технике на 20 декабря:

танки ‒ 5814 (+16)

боевые бронированные машины ‒ 10794 (+23)

артиллерийские системы – 8206 (+16)

артиллерийские системы – 8206 (+16) РСЗО – 928 (+2)

средства ПВО ‒ 611 (+0)

самолеты – 324 (+0)

вертолеты – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6316 (+17)

крылатые ракеты ‒ 1612 (+1)

корабли/катера ‒ 22 (+0)

подлодки – 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны – 10871 (+29)

специальная техника ‒ 1203 (+3)