Война, день 368-й: информация от Генштаба ВСУ и потери рф на 26 февраля

Утренняя сводка Генерального штаба ВСУ и список потерь армии российских оккупантов по состоянию на утро 26 февраля 2023 года.

Слава Украине! Начались триста шестьдесят восьмые сутки русского широкомасштабного вторжения.

Российская федерация сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили 71 атаку противника на указанных направлениях.

Противник постоянно ведет воздушную разведку для корректировки огня.

Враг нанес 14 ракетных и 19 авиационных ударов. Совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные люди.

Угроза нанесения дальнейших ракетных ударов значительна по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено. Враг обстрелял районы населённых пунктов Городище Черниговской области; Поповка, Стукаловка, Павловка и Гирин на Сумщине, а также Старица, Варваровка, Волчанск, Вильча, Огурцово и Бологовка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Площадки, Невского, Кременной, Дибровы, Белогоровки, Спорного, Раздолевки, Федоровки, Васюковки, а также в районе Серебрянского лесничества. Совершил артиллерийские обстрелы неподалеку от Новомлинска, Двухлетней, Гряниковки, Купянска, Кисловки, Табаевки, Берестового Харьковской области и Макеевки, Невского, Дибровы и Белогоровки на Луганщине.

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск. Провел без успеха наступательные действия вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка, Берховка, Ягодное, Бахмут, Ивановское и Северное Донецкой области. Обстрелам подверглись районы 22 населенных пунктов, в частности, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области. Противник нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Константиновка.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел наступление в районах населенных пунктов Невельское, Красногоровка, Авдеевка, Северное, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Угледар – успеха не имел. Были обстреляны, в частности, Авдеевка, Орловка, Водяное, Нетайлово, Острое, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Продолжает артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов, граничащих с линией столкновения. В частности, от вражеского огня пострадали Времивка и Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Орехов и Белогорье в Запорожье; Марганец и Никополь Днепропетровской области; Змиевка, Херсон, Новоберислав, Берислав, Антоновка и Кизомис в Херсонской области, а также Матросовка Николаевской области.

Российские оккупанты наращивают оборону временно оккупированного Крыма, в частности, строят фортификационные сооружения. Из Челябинской области прибыли 150 российских военнослужащих срочной службы для выполнения инженерных работ.

Из-за опасений деоккупации украинских территорий так называемый городской прокурор Горловки Донецкой области сложил полномочия и готовится к эвакуации на территорию российской федерации.

Потери россии в Украине на 26 февраля 2023 года

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. Также наши защитники сбили три вражеских беспилотных летательных аппарата разных типов: «Орлан-10», «Supercam S350» и «Ланцет-3».

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника, радиолокационную станцию, станцию радиоэлектронной борьбы, а также еще 2 важные враждебные цели.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.02.23 ориентировочно составили:

личного состава / personnel ‒ около/ about 148130 (+660) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков / tanks ‒ 3381 (+6) ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 6615 (+6) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 2380 (+7) ед,

РСЗО / MLRS – 475 (+0) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 247 (+0) ед,

самолетов / aircraft – 299 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 288 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 2037 (+2),

крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 873 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5242 (+7) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 230 (+0).