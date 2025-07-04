Ключевые моменты

Ночью РФ атаковала Украину 550 средствами воздушного нападения, из которых 478 обезврежено.

Основное направление удара — Киев. Пострадали 23 человека.

Путин отклонил призыв Трампа скорее завершить войну.

За сутки ВСУ уничтожили 50 артсистем и 1120 оккупантов.

Последствия ночного удара по Киеву

В ночь на 4 июля армия РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву. По данным Воздушных сил ВСУ, враг атаковал 550 средствами воздушного нападения:

539 ударными БпЛА,

1 аэробаллистической ракетой Х-47 М2 «Кинжал»,

6 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23,

4 крылатыми ракетами Искандер-К.

Противовоздушной обороной обезврежено 478 средств воздушного нападения противника:

268 вражеских БпЛА типа Shahed,

2 крылатые ракеты Искандер-К.

Зафиксировано попадание 9 ракет и 63 БПЛА противника в 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 33 локациях.

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Последствия атаки зафиксированы по меньшей мере пяти районах столицы. Повреждены дома и нежилые здания, а также учебные заведения, больницы.

«В настоящее время, по данным медиков, известно о 23 пострадавших от атаки врага на столицу. 14 из них госпитализированы. Остальным оказали помощь амбулаторно или на месте», — сообщил мэр Виталий Кличко.

По данным ГСЧС, в Соломенском районе частично разрушен пятиэтажный дом, загорелась крыша семиэтажки. Пожары также произошли на складе, на территории СТО и в гаражном кооперативе. Повреждена гражданская инфраструктура.

В Святошинском районе зафиксировано попадание в 14-этажный жилой дом — возник пожар, также загорелись автомобили. Продолжается тушение пожаров в нежилых зданиях.

В Шевченковском районе удар беспилотника пришелся по незаселенному 8-этажному дому, разрушен первый этаж.

В Дарницком и Голосеевском районах зафиксированы падения обломков дронов.

Глава МИД Украины Андрей Сибига связал ночную атаку Киева с вчерашним разговором Путина и Трампа.

«Абсолютно ужасная и бессонная ночь в Киеве. Одна из худших за все время. Сразу после того, как Путин поговорил с президентом Трампом. И он делает это специально. Хватит ждать! Путин явно демонстрирует свое полное пренебрежение к Соединенным Штатам и всем, кто призывал к прекращению войны», — написал Сибига в телеграм.

Трамп прокомментировал вчерашний разговор с Путиным

В ходе шестого телефонного разговора, который состоялся 3 июля, президент США Дональд Трамп «поставил вопрос о скорейшем завершении военных действий на Украине», заявили в Кремле по окончании переговоров. В ответ Путин заявил, что «не отступится от своих целей по устранению причин конфликта».

Дата возможного третьего раунда переговоров Москвы и Киева при этом не обсуждалась, речь о возможности личной встречи Трампа и Путина тоже не шла.

Дональд Трамп по итогам разговора заявил, что по Украине «прогресса нет».

«Это был довольно долгий разговор, мы говорили о многих вещах, включая Иран, а также, как вы знаете, о войне с Украиной. И я не в восторге. Я не достиг с ним никакого прогресса», — добавил Трамп.

Также Трамп опроверг полную остановку поставок оружия Украине. «Мы даем оружие, мы работаем с ними (украинцами. — Ред.) и пытаемся им помочь», — заявил он.

При этом президент США дал понять, что некие задержки есть.

«Знаете, Байден опустошил всю нашу страну, давая им оружие, а мы должны быть уверены, что у нас самих его достаточно», — сказал Трамп.

Ситуация на фронте по состоянию на утро 4 июля: информация Генштаба

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений.

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 атаки агрессора.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 16 атак россиян.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 13 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Запорожье, Комар, Свободное Поле, Мирное, Поддубное и в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, четыре артиллерийских средства и 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1120 человек.

Также украинские воины обезвредили: