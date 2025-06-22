Ключевые моменты:

Сырский назвал вероятную цель оккупантов на лето;

Россияне атаковали Краматорск и Славянск – есть погибший;

В ночь на 22 июня Воздушные силы ВСУ обезвредили 28 вражеских БпЛА;

Россия начала использовать в Украине новый дрон-разведчик;

Актуальная ситуация на украинском фронте и потери врага.

Сырский назвал вероятную цель оккупантов на лето

По состоянию на 21 июня 2025 года страна-террорист уже стянула на территорию Украины 695 тыс. военных. Вероятной целью оккупантов на лето 2025 года считается их выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил накануне на пресс-конференции главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

Также, по его словам, одной из основных целей врага является создание «буферной зоны» на территории Харьковской и Сумской областей.

«К сожалению, несмотря на значительные потери в личном составе, вооруженные и военной технике, противник не отказывается от продолжения наступательных действий», – отмечает Сырский.

При этом, по его словам, ситуация в Сумской области сейчас стабилизирована: «Наше продвижение в Юнаковке от 200 до 700 метров».

Кроме того, главнокомандующий ВСУ не исключает вероятность наступления РФ со стороны Беларуси.

Он также добавил, что Украина догоняет рф по дронам на оптоволокне и уже есть производители, поставляющие беспилотники дальностью до 20 км.

Россияне атаковали Краматорск и Славянск – погиб 17-летний парень

В ночь на 22 июня российские оккупанты нанесли удары по Славянску и Краматорску Донецкой области.

Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в результате этой атаки в Славянске разрушен частный дом, погиб 17-летний парень, еще три человека ранены.

В Краматорске частично разрушен четырехэтажный жилой дом. Спасатели достали из-под завалов мужчину пожилого мужчину, женщину и девочку. В разрушенном доме могут находиться еще люди.

В целом из-за атак рашистов повреждены более 40 объектов.

Напомним, сегодня в Украине отмечается День скорби и памяти жертв войны

Ночью Воздушные силы обезвредили 28 вражеских БпЛА

По информации Воздушных сил, в ночь на 22 июня 2025 года противник атаковал территорию Украины двумя баллистическими ракетами «Искандер-М/KN-23» из Воронежской и Ростовской областей, зенитной управляемой ракетой «С-300» с временно оккупированной территории Донецкой области и 47 ударными дронами (БпЛА) типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Основным направление вражеского удара на этот раз стала Черниговщина.

По состоянию на утро сегодняшнего дня силы противовоздушной обороны обезвредили 28 враждебных БпЛА на севере, востоке и юге страны. 18 – сбито огневыми средствами поражения, еще 10 – локационно утрачены/подавлены РЭБ.

Зафиксированы прилеты на Черниговщине, Сумщине и Одесщине.

Россия начала использовать в Украине новый дрон-разведчик: что известно

Оккупационные российские войска применили в Украине новый разведывательный беспилотник для «прокладки» маршрутов для «Шахедов». Примечательно, что внешне такой аппарат имитирует этот дрон-камикадзе.

Об этом сообщил украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов (позывной «Сергей Флэш»), пишет «Обозреватель».

По его словам, задача нового вражеского БпЛА – разведывать приграничные и прифронтовые маршруты для запуска ударных дронов типа Shahed, а также фиксировать работу средств украинской противовоздушной обороны.

«Для обнаружения МОГ (мобильная огневая группа ПВО. – Ред.) БпЛА сделан внешне как «Шахед», – отметил «Сергей Флеш», также показывая, как выглядит видео перехвата с этого БпЛА.

Он добавил, что высота полета вражеского дрона-разведчика составляет один-три километра. На ней аналоговый видеопередатчик диапазона 1.2 способен передавать картинку на 50 км и более.

Управление беспилотником осуществляется ELRS (ExpressLRS) – системой радиоуправления с открытым исходным кодом, разработанной для FPV-дронов и других радиоуправляемых моделей. Она известна своей низкой задержкой, высокой скоростью обновления и большим радиусом действия.

Армия РФ более 50 раз в сутки атаковала на Покровском направлении: актуальная ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на украинском фронте произошло 171 боевое столкновение. Наибольшее число атак – 53 штурма – наши защитники отбили на Покровском направлении. В то же время ракетные войска и артиллерия Сил обороны ударили по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники войск РФ.

Кроме этого, были поражены семь средств ракетных войск и артиллерии, один склад с боеприпасами и еще один важный объект захватчиков.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1100 человек. Также украинские воины обезвредили: