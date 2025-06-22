Ключевые моменты:
- Сырский назвал вероятную цель оккупантов на лето;
- Россияне атаковали Краматорск и Славянск – есть погибший;
- В ночь на 22 июня Воздушные силы ВСУ обезвредили 28 вражеских БпЛА;
- Россия начала использовать в Украине новый дрон-разведчик;
- Актуальная ситуация на украинском фронте и потери врага.
Сырский назвал вероятную цель оккупантов на лето
По состоянию на 21 июня 2025 года страна-террорист уже стянула на территорию Украины 695 тыс. военных. Вероятной целью оккупантов на лето 2025 года считается их выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщил накануне на пресс-конференции главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.
Также, по его словам, одной из основных целей врага является создание «буферной зоны» на территории Харьковской и Сумской областей.
«К сожалению, несмотря на значительные потери в личном составе, вооруженные и военной технике, противник не отказывается от продолжения наступательных действий», – отмечает Сырский.
При этом, по его словам, ситуация в Сумской области сейчас стабилизирована: «Наше продвижение в Юнаковке от 200 до 700 метров».
Кроме того, главнокомандующий ВСУ не исключает вероятность наступления РФ со стороны Беларуси.
Он также добавил, что Украина догоняет рф по дронам на оптоволокне и уже есть производители, поставляющие беспилотники дальностью до 20 км.
Россияне атаковали Краматорск и Славянск – погиб 17-летний парень
В ночь на 22 июня российские оккупанты нанесли удары по Славянску и Краматорску Донецкой области.
Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в результате этой атаки в Славянске разрушен частный дом, погиб 17-летний парень, еще три человека ранены.
В Краматорске частично разрушен четырехэтажный жилой дом. Спасатели достали из-под завалов мужчину пожилого мужчину, женщину и девочку. В разрушенном доме могут находиться еще люди.
В целом из-за атак рашистов повреждены более 40 объектов.
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Ночью Воздушные силы обезвредили 28 вражеских БпЛА
По информации Воздушных сил, в ночь на 22 июня 2025 года противник атаковал территорию Украины двумя баллистическими ракетами «Искандер-М/KN-23» из Воронежской и Ростовской областей, зенитной управляемой ракетой «С-300» с временно оккупированной территории Донецкой области и 47 ударными дронами (БпЛА) типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.
Основным направление вражеского удара на этот раз стала Черниговщина.
По состоянию на утро сегодняшнего дня силы противовоздушной обороны обезвредили 28 враждебных БпЛА на севере, востоке и юге страны. 18 – сбито огневыми средствами поражения, еще 10 – локационно утрачены/подавлены РЭБ.
Зафиксированы прилеты на Черниговщине, Сумщине и Одесщине.
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Россия начала использовать в Украине новый дрон-разведчик: что известно
Оккупационные российские войска применили в Украине новый разведывательный беспилотник для «прокладки» маршрутов для «Шахедов». Примечательно, что внешне такой аппарат имитирует этот дрон-камикадзе.
Об этом сообщил украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов (позывной «Сергей Флэш»), пишет «Обозреватель».
По его словам, задача нового вражеского БпЛА – разведывать приграничные и прифронтовые маршруты для запуска ударных дронов типа Shahed, а также фиксировать работу средств украинской противовоздушной обороны.
«Для обнаружения МОГ (мобильная огневая группа ПВО. – Ред.) БпЛА сделан внешне как «Шахед», – отметил «Сергей Флеш», также показывая, как выглядит видео перехвата с этого БпЛА.
Он добавил, что высота полета вражеского дрона-разведчика составляет один-три километра. На ней аналоговый видеопередатчик диапазона 1.2 способен передавать картинку на 50 км и более.
Управление беспилотником осуществляется ELRS (ExpressLRS) – системой радиоуправления с открытым исходным кодом, разработанной для FPV-дронов и других радиоуправляемых моделей. Она известна своей низкой задержкой, высокой скоростью обновления и большим радиусом действия.
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Армия РФ более 50 раз в сутки атаковала на Покровском направлении: актуальная ситуация на фронте
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на украинском фронте произошло 171 боевое столкновение. Наибольшее число атак – 53 штурма – наши защитники отбили на Покровском направлении. В то же время ракетные войска и артиллерия Сил обороны ударили по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники войск РФ.
Кроме этого, были поражены семь средств ракетных войск и артиллерии, один склад с боеприпасами и еще один важный объект захватчиков.
В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1100 человек. Также украинские воины обезвредили:
- девять танков;
- две боевые бронированные машины;
- 39 артиллерийских систем;
- 157 беспилотников оперативно-тактического уровня;
- семь ракет;
- 117 единиц автомобильной техники оккупантов.