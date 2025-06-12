Последствия ночных воздушных атак 12 июня

В ночь на 12 июня РФ запустила 63 дрона по Украине, атаковав Харьковскую, Донецкую и Одесскую области. ПВО сбила 49 «Shahed», но зафиксированы попадания в 7 локациях, сообщили в Воздушных силах.

Оккупанты в очередной раз омассировано атаковали беспилотниками Харьков. Под ударами были три района города: в Шевченковском, Слободском и Салтовском районах зафиксированы разрушения.

В городе зафиксировано 11 попаданий, и еще один «шахед» — не взорвался. Под обстрелы попали жилые районы, учебные заведения, детские сады и инфраструктура. В частности, повреждены десятки автомобилей, выбиты стекла в школах и домах.

В результате ночной атаки уже 16 пострадавших, среди них — четверо детей, сообщили в Офисе Генпрокурора.

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Россия хочет захватить Одессу

Россия хочет взять Одессу под свой контроль и выйти к границе с Румынией и Молдовой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Украина — Юго-Восточная Европа, который проходит в Одессе. Он подчеркнул, что Одесса является мишенью для России.

«Россия хочет уничтожить ее, как это сделала с бесчисленным количеством городов и сел на оккупированных территориях. Российские военные планы указывают на этот регион — Одесса — и затем к границе с Молдовой и Румынией», — отметил президент.

Зеленский добавил, что Одесская область является «одной из главных целей» России для провоцирования хаоса.

«Мы видели это раньше на Балканах, где Россия усиливала межэтнические трения, осуществляла диверсии и даже попытки переворотов», — уточнил глава государства.

Генштаб о ситуации на фронте

В общем, на фронте за вчера зафиксировано 220 боевых столкновений.

На Покровском направлении наши защитники остановили 62 штурмовые и наступательные действия агрессора.

На Торецком направлении враг совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Яблоновка.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Надежда, Карповка, Редкодуб, Ямполовка, Белогоровка и в сторону населенных пунктов Ольговка, Степное, Грековка, Новый Мир, Андреевка, Зеленая Долина, Торское.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 27 боевых столкновений различной интенсивности. Кроме этого, враг нанес 19 авиационных ударов с применением 40 управляемых авиационных бомб, а также совершил 268 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.

Численность и потери российской армии

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения достигли одного миллиона человек. Из них более 628 тысяч — только за последние полтора года, сообщили в Генштабе.

Среди наиболее «урожайных» для Сил обороны дней:

28 ноября 2024 года — за сутки потери оккупантов составили 2030 человек (статистика Генштаба от 29 ноября);

19 декабря 2024 года — 2200 оккупантов (статистика Генштаба от 20 декабря);

29 декабря 2024 года — обезврежено 2010 оккупантов (статистика Генштаба от 30 декабря).

Отметим, до начала полномасштабной войны число военных в ВС РФ составляло 1 013 628 человек. С начала войны путин трижды поднимал штатную численность Вооруженных силь: в августе 2022-го — на 137 000 человек, в декабре 2023 года — на 170 000, в декабре 2024 года вступил в силу путинский указ об увеличении численности армии на 180 000 военнослужащих — до 1,5 миллиона.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава и техники, семь артиллерийских средств, одно средство противовоздушной обороны, пять пунктов управления, три склада боеприпасов и еще два других важных объекта российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1140 человек.



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