Последствия ночной атаки на Украину 11 июня

В ночь на 11 июня Россия атаковала Украину 85-ю беспилотниками и 1 баллистической ракетой Искандер-М. Основные направления удара пришлись на Харьковскую, Донецкую и Одесскую области, сообщили в Воздушных силах.

Противовоздушной обороной обезврежено 49 вражеских БПЛА: 40 — сбиты огневыми средствами поражения, 9 — локально потеряны.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 14 локациях, падение сбитых (обломки) в 2 локациях.

В ночь на 11 июня Россия массированно атаковала Харьков шахедами, известно о по меньшей мере двух погибших и 57 раненых, есть разрушения многоэтажных жилых домов. 17 дронов за 9 минут ударили по Слободскому и Основянскому районам города. Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и председатель ОГА Олег Синегубов.

В Одесской области под обстрел попало Вилково — обошлось без пострадавших.

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На восточных фронтах увеличилось количество вражеских атак

По данным Генштаба ВСУ, за вчера зафиксировано 220 боевых столкновений.

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 штурмовых и наступательных действий агрессора.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 35 атак противника вблизи населенных пунктов Багатир, Константинополь, Отрадное, Комар, Веселое, Новоселка, Свободное Поле и Бурлацкое.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Грековка, Надежда, Карповка, Торское, Ямполовка и Зеленая Долина.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 28 боевых столкновений различной интенсивности.

Потери живой силы и техники врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава и техники, пять артиллерийских средств, пункт управления БпЛА и еще один другой важный объект российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1120 человек.

Также украинские воины обезвредили: