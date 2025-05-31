НАТО поддержит Украину в Черном море

НАТО заинтересовано, чтобы Украина и в дальнейшем сдерживала флот России в Черном море. В Альянсе заверили, что будут делать все, чтобы у наших Вооруженных сил были для этого все возможности.

Как заявил во время Черноморского форума по безопасности в Одессе старший аналитик Hudson Institute Люк Коффи, сдерживание российского флота в Черном море отвечает интересам Альянса. И поэтому НАТО будет делать все, чтобы у нашего государства были соответствующие ресурсы и возможности.

«Это является интересами НАТО, чтобы у Украины были возможность держать Черноморский флот России настолько далеко, насколько это возможно. Украина уже показала, что может сдерживать флот РФ, и будет делать это и дальше», – заявил аналитик.

Он также добавил, что с началом полномасштабной войны роль НАТО в отношении безопасности в регионе является ключевой, особенно после того, как Турция закрыла проливы.

Россия посягает на шесть украинских городов

В то же время в Госдуме России открыто «посягнули» на еще шесть областных центров Украины, в том числе и на Одессу. Судя по всему, страна-агрессор собралась «захватить» их вместе с целыми регионами.

Об очередных оторванных от реальности «хотелках» диктатора путина и его окружения российским пропагандистам рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, ссылаясь на апокалиптический для Украины «прогноз» от завсегдатая российских СМИ, американского экономиста Джеффри Сакса.

«Вторая армия мира», четвертый год убивающаяся о Покровск и Часов Яр, в мечтах кремлевских преступников скоро якобы отберет у Украины Запорожье, Днепропетровск, Сумы, Харьков, Одессу и Николаев, если Киев прямо сейчас не согласится на выполнение всех ультиматумов Кремля», – иронизирует по этому поводу издание «Обозреватель».

Ночью россияне ударили авиабомбами по селу в Запорожской области: погиб ребенок

Этой ночью российские террористы ударили КАБами (управляемыми авиабомбами) по прифронтовому селу Пологовского района Запорожской области. Удар пришелся по жилой застройке. Один дом разрушен. Еще несколько домов, автомобили и хозпостройки повреждены взрывной волной.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, в результате вражеской атаки погибла 9-летняя девочка и тяжело ранен 16-летний парень – у подростка множественные травмы, ампутация, контузия, он в тяжелом состоянии под наблюдением врачей.

«Ребенок прооперирован. Он находится в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких. Состояние парня медики оценивают, как стабильно тяжелое», – сообщил Федоров.

В небе над Украиной уничтожены 69 вражеских беспилотников и 3 авиационные ракеты

По информации Воздушных сил, в ночь на 31 мая противник атаковал Украину 114-ю средствами воздушного нападения:

107 ударными беспилотниками (БпЛА) типа Shahed;

двумя реактивными ударными БпЛА (неустановленного типа);

двумя зенитными управляемыми ракетами С-300;

тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69.

Основными направлениями воздушного удара стали Харьковская, Сумская и Донецкая области. Зафиксированы попадания в 13 локациях.

По состоянию на утро 31 мая силы противовоздушной обороны обезвредили 69 вражеских БпЛА типа Shahed и три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 на востоке, юге, севере и в центре страны. 42 – сбиты огневыми средствами поражения, 30 – локально потеряны/подавлены средства радиоэлектронной борьбы.

А в Воздушном командовании «Юг» сообщают, что в ночь на 31 мая 2025 года противовоздушной обороной юга Украины обезврежено 7 вражеских ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов.

За прошедшие сутки, 30 мая, уничтожено 6 ударных дронов.

О ситуации на фронте и потерях врага

По информации Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 191 боестолкновение.

В пятницу, 30 мая, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных удара, применив четыре ракеты, и 85 авиаударов, сбросив 155 управляемых авиационных бомб.

Агрессор наносил авиаударов, в частности по районам населенных пунктов Проходы Сумской области; Окип, Ветеринарное, Белый Колодец, Старовировка Харьковской области; области, Новодаровка, Ольговское, Полтавка, Железнодорожное, Гуляйполе, Долинка, Верхняя Терса, Малая Токмачка, Зеленое Запорожской области и Николаевка Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по семи районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике, шести пунктам управления, 16 артиллерийских средствах и еще по одному другому важному объекту противника.

Наиболее горячими остаются Покровское, Новопавловское, Лиманское, Купянское, Северское, Торецкое направления фронта.

Силы обороны Украины продолжают операцию на Курском направлении, где за прошедшие сутки произошло 34 боестолкновения, враг нанес 14 авиаударов, сбросив при этом 24 управляемых авиабомбы, и совершил 245 обстрелов, девять из которых – из реактивной системы залпового огня.

В то же время наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал врага в тылу.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1250 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, пять боевых бронированных машин, 54 артиллерийских системы, две реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, 145 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 109 единиц автомобильной техники оккупантов.

Читайте также: ВСУ нанесли удар по производителю «Бандеролей», которыми атакуют Одесскую область.