Об этом сообщили в Измаильской районной военной администрации и ГСЧС Одесской области.

В результате атаки беспилотников разрушено отделение Новой Почты. В здании на площади возник пожар , который охватил площадь около 300 кв. метров. Его ликвидировали спасатели, совместно с работниками Национальной гвардии Украины.

Также были повреждены рядом расположенные грузовые автомобили. К счастью, погибших и пострадавших нет

От ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 8 спасателей, от Национальной гвардии Украины – 1 единица техники и 5 человек личного состава.

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