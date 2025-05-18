«Россияне не готовы разговаривать сейчас»: экс-офицер СБУ сделал жесткий прогноз

Россияне не готовы вести переговоры о перемирии сейчас, потому что имеют преимущество на фронте.

Об этом заявил экс-офицер Службы Безопасности Украины Иван Ступак.

По его прогнозу, такая ситуация продлится как минимум до октября, после того как россияне попытаются провести летнее наступление на позиции Украины.

«До октября россияне с нами не будут разговаривать… Они прекрасно осознают, что украинцы за 30 дней прекращения огня еще больше накопают укрытий, подготовят больше дронов, и российские потери будут в разы больше. Поэтому они хотят дожимать, потребовать присоединить к себе еще и Сумскую область, будут говорить ультиматумами. И до тех пор, пока на линии разграничения не будет патовой ситуации, за стол переговоров никто не сядет», – цитирует военного эксперта немецкое агентство Die Deutsche Welle.

По словами Ступака, даже разговор Трампа с Путиным не поможет, потому что российский диктатор «чувствует кровь».

«Он чувствует, что если жертва начинает брыкаться, то ее нужно дожимать. Никакие обмазывания посредством снятия санкций, признания Крыма российским, обещания совместно разрабатывать Арктику, все это не сработало. Поэтому боевые действия продолжатся», – настаивает экс-сотрудник СБУ.

В свою очередь аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что, учитывая характер переговоров в Стамбуле и выдвинутые российской делегацией требования, целью рф остается полная капитуляция Украины. В то же время Москва подает свои требования не как условия для завершения войны, а только как условия для прекращения огня.

В ISW отмечают, что Путин и дальше не будет идти на компромиссы, пока Украина и Запад не смогут изменить его теорию победы, согласно которой рф должна выиграть войну на истощение путем непрерывного ползучего наступления, что не позволит Украине вести оперативное контрнаступление.

Враг провел массированную атаку дронами – пострадали три области

По данным Воздушных сил, в ночь на 18 мая противник атаковал рекордным количеством – 273 – ударных беспилотников (БпЛА) типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

По состоянию на утро сегодняшнего дня Силы обороны Украины сбили 88 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны. Еще 128 беспилотников-имитаторов локационно утрачены без последствий.

В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина и Донетчина.

В Киевской области в результате ночной российской дроновой атаки погибла 28-летняя женщина, еще три человека ранены, в том числе 4-летний ребенок.

Предыдущие последствия атаки БпЛА в Киевской области:

в Обуховском районе при ударе БпЛА травмированы 59-летний мужчина, 61-летняя женщина и ребенок. Пострадавшие доставлены в больницу. Частично разрушен частный дом, в многоэтажке выбиты окна;

в Фастовском районе на территории комбикормового завода вспыхнул пожар;

в Голосеевском районе Киева обломки беспилотника повредили крышу нежилого здания, обошлось без пострадавших.

О ситуации на фронте и потерях врага

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений.

В субботу, 17 мая, российские захватчики нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам 75 авиационных ударов, сбросив при этом 106 управляемых авиационных бомб и, кроме этого, привлекли для поражения 2960 дронов-камикадзе и произвели 4735 обстрелов, в том числе 122 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Бунякино Сумской области; Купянск Харьковской области; Березово Днепропетровской области; Куртовка, Константиновка, Белицкое, Яблоновка, Новополье Донецкой области; Новодаровка, Темировка, Гуляйполе, Каменское Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четыре артиллерийские системы противника.

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Яблоновка, Воздвиженка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Новосергеевка, Троицкое и Андреевка.

На Новопавловском направлении враг 23 раза атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Богатыря, Свободного Поля, Ровно, Новополя, Зеленого Поля и в сторону Комара.

Ожесточенные бои также шли на Лиманском, Краматорском, Торецком направлениях.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 14 боестолкновений. Враг нанес 15 авиационных ударов, сбросил 20 управляемых бомб, совершил 224 артиллерийских обстрела, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1130 человек. Также украинские воины обезвредили танк, четыре боевых бронированных машины, 38 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 107 БпЛА оперативно-тактического уровня и 91 единицу автомобильной техники оккупантов.

В общей сложности с начала полномасштабного вторжения потера врага составили: