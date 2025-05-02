Враг нанес массированный удар по Запорожью

Вечером четверга, 1 мая, российская армия нанесла массированный дроновой удар по городу Запорожье. В городе сообщали о более 10 взрывах.

Под атакой оказался жилой сектор. Один человек погиб. На утро 2 мая стало известно о 29 пострадавших. Люди получили контузии, взрывные травмы, резаные раны, ожоги и переломы

Среди травмированных — 13-летний мальчик. 12 человек находятся в медучреждениях Запорожья.

В ночь на пятницу, 2 мая, российские оккупанты совершили массированную атаку на локомотиворемонтный завод (ЗЭРЗ) в Запорожье.

Об этом сообщили в компании Укрзализныця, отметив, что под вражеской атакой оказалось чисто гражданское предприятие, специализирующееся на ремонте пассажирских электровозов.

В результате атаки вспыхнул пожар, который потушили утром. Сейчас на месте атаки работают взрывотехники.

«Дежурный персонал предприятия находился в укрытии, поэтому самое главное — на заводе нет раненых или погибших», — говорится в сообщении.

Согласно официальным данным Воздушных сил ВС Украины, в ночь на 2 мая 2025 года противник атаковал Украину 150 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов.

Подтверждено уничтожение 64 ударных БпЛА и беспилотников других типов на востоке, севере и в центре страны.

62 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны.

Пришло время для конкретных мирных предложений от Украины и РФ

Сейчас настало то время, когда Киев и Москва должны представить собственные мирные предложения. Стороны должны сами договориться между собой о завершении войны.

Об этом в интервью Fox News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Думаю, украинцы, да, конечно, они злятся из-за вторжения, но стоит ли продолжать терять тысячи и тысячи солдат ради нескольких миль туда или сюда? Я надеюсь, что обе стороны одумаются», — заявил Вэнс.

Он сказал, что «оптимистично настроен» после подписания сделки по недрам.

«Но сказать, что я уверен (в скором окончании войны — Ред.) трудно, потому что окончательное решение должны принять россияне и украинцы», — добавил вице-президент.

«Мы добились, чтобы они представили предложения по миру, подписали соглашение по полезным ископаемым. Думаю, мы пришли к моменту, когда они должны сказать: «Мы прекращаем сражаться. Мы прекращаем терять тысячи и тысячи молодых жизней. Мы с этим покончили». Но только Россия и Украина могут принять это решение. Даже президент Трамп не может сделать это за них», — сказал Вэнс.

О том, что Украина и Россия должны начать прямые переговоры о завершении войны также заявила спикер Госдепа Тэмми Брюс.

США больше не собираются играть роль посредника в переговорах между Украиной и Россией, пришло время для прямых переговоров сторон.

«Мы не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи. Теперь работа должна вестись между двумя сторонами», — сказала она.

По словам представителя Госдепа, США все же приложат усилия, чтобы установить мир, но теперь исход войны требует «конкретных идей» со стороны Москвы и Киева.

Вместе с тем пресс-секретарь отметила, что возможность введения новых американских санкций против России сохраняется. По словам Брюс, Вашингтон пока не снимает никаких из ранее наложенных санкций против РФ.

Враг сконцентрировался на четырех направлениях

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 199 боевых столкновений.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах Надежды, Ямполовки, Колодязов и в сторону Грековки, Торского, Редкодуба и Зеленой Долины.

На Покровском направлении наши защитники остановили 64 атаки агрессора.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 15 вражеских штурмов в районах Константинополя, Новоселки, Привольного, Свободного Поля и в направлении Багатира и Шевченко.

На Курском направлении произошло 33 боестолкновения. Враг нанес 210 артиллерийских обстрелов, из них пять — из реактивных систем залпового огня, совершил 15 авиационных ударов, сбросив 21 управляемую авиационную бомбу.

Потери россиян за сутки

Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, один пункт управления БпЛА и два вражеских средства противовоздушной обороны.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1110 человек.

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