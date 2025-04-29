Россия ночью выпустила по Украине 100 дронов

В ночь на 29 апреля россия атаковала Украину сотней дронов из разных регионов. ВСУ сбили 37 «Shahed», еще 47 беспилотников-имитаторов потеряно.

Пострадали Харьковская, Донецкая, Днепропетровская и Киевская области.

«Перемирие» Путина — очередная попытка манипуляций

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова «работать со всеми партнерами», чтобы положить конец войне, но Россия все отвергает и «манипулирует миром, пытается обмануть США». Так украинский лидер прокомментировал в своем вечернем обращении в понедельник, 29 апреля, заявления президента РФ Владимира Путина о трехдневном «перемирии» , которое якобы должно продлиться с 8 мая по 11 мая в связи с празднованием в РФ 80-й годовщины победы во Второй мировой войне.

«Сейчас — очередная попытка манипуляций: почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекратить огонь, чтобы обеспечить Путину тишину на время парада», — заявил на фоне этого Зеленский.

«Мы ценим жизнь людей, а не парады», — добавил президент. «Поэтому мы считаем — мир считает, — что нет причин ждать 8 мая. И огонь должен быть прекращен не несколько дней, чтобы потом снова убивать. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня — и по меньшей мере на 30 дней, чтобы было гарантировано и надежно», — заявил Зеленский.

Аналогично отреагировали на путинское «перемирие» в Белом доме. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп хочет увидеть постоянное прекращение огня в Украине, чтобы положить конец войне. Она также указала, что Трамп все больше разочаровывается в Путине и президенте Украины Владимире Зеленском и считает, что оба должны сесть за стол переговоров, чтобы покончить с войной.

В ООН также призывают закончить конфликт между РФ и Украиной. Трехдневное перемирие Путина этой проблемы не решит: мир нуждается во всеобъемлющем и устойчивом мире. Мир стремится к прекращению войны. Такое заявление сделал спикер генсека ООН Стефан Дюжарик.

Напомним, сразу после “пасхального” перемирия, в ночь на 22 апреля 2025 года, Одесса пережила самый массированный налет ударных дронов за все время полномасштабного вторжения.

О ситуации на фронте

По данным генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 178 боестолкновений.

Горячее всего было на Покровском направлении, где наши защитники остановили 59 штурма.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Торецка, Дружбы и в сторону Дилиевки и Дачного.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 23 атаки в районах населенных пунктов Привольное, Константинополь, Свободное Поле и в сторону Отрадного, Богатыря, Шевченко.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки на данном направлении произошло 15 боестолкновений, враг нанес 17 авиаударов.

Потери врага за прошедшие сутки

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному средству ПВО и двум артиллерийским средствам противника.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1060 человек.

Также украинские воины обезвредили: