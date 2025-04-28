Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия очень близки к заключению мирного соглашения, а большинство основных вопросов уже согласовано. Об этом пишут мировые СМИ по итогам встречи президентов США и Украины в Ватикане.

Трамп отметил, что Владимир Зеленский стал более «спокойным» и заинтересованным в соглашении о прекращении войны.

“Встреча с президентом Зеленским в Ватикане прошла хорошо, думаю, он хочет заключить мирное соглашение”, — прокомментировал Трамп.

На вопрос о доверии Путину Трамп заявил: «Я дам вам знать через две недели. Две недели или меньше. Ну, или чуть больше». Президент США заявил, что будет говорить с Путиным.

«Я хочу, чтобы он прекратил стрелять, сел за стол и заключил сделку. У нас есть контуры сделки, я думаю», — сказал Трам

В то же время американский президент заявил, что был очень разочарован российским обстрелом Киева, поэтому не может с уверенностью сказать, серьезно ли кремлевский правитель Путин настроен на прекращение войны.

«Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет заканчивать войну, а просто тянет время», — написал Трамп, добавив, что с Путиным, возможно, придется «обращаться иначе».

По словам американского президента, во время их разговора, Зеленский сказал, что Украине необходимо больше оружия.

“Он уже 3 года говорит, что ему нужно больше оружия. Посмотрим, что будет происходить в ближайшие дни. Я хочу посмотреть, что произойдет со стороны россии”, — говорит Трамп.

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О ситуации на фронте

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 168 боестолкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 83 авиаудара, сбросив 165 КАБ. Кроме этого, совершил 5089 обстрелов, в том числе 88 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2337 дронов-камикадзе.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Надежда, Новое, Редкодуб, Колодязи, Ямполовка, Мирное и в сторону Нового Мира.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Курском направлении, где наши защитники остановили 23 вражеских штурма.

На Покровском направлении наши защитники остановили 64 штурмовых действия агрессора.

Обстановка на Покровском участке ухудшается, а интенсивность российских атак возрастает, пишут украинские военные паблики.

Deep State сообщает, что сейчас ВСУ в целом удерживают фронт, но ситуация может осложниться в случае переброски дополнительных российских сил с Курского направления. Уже сейчас наблюдаются признаки усиления активности россиян на стыке Покровского и Торецкого участков, где им удалось «провалить» оборону ВСУ.

Военный обозреватель Богдан Мирошников пишет, что ситуация «понемногу ухудшается».

«Противник усиливает давление на промзону Песчаного и село Шевченко. В междуречье Солёной и Волчьей обстановка также несколько дестабилизировалась. Потеряны Надеждовка и фактически Успеновка.

На стыке Покровского и Торецкого направлений противник, к сожалению, уверенно продвигается к линии Русин Яр — Александро-Калиново. Это уже подступы к Константиновке.

Потери врага за прошедшие сутки

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, четыре пункта управления и три артиллерийские системы противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1160 человек.

Также украинские воины обезвредили: