Ночью враг атаковал Одесщину беспилотниками – начато расследование

В ночь на 27 апреля враг вновь атаковал Одесскую область ударными беспилотниками (БпЛА). В результате этой атаки в Одесском районе был поврежден трехэтажный жилой дом и автомобили. Пострадала 35-летняя местная жительница – женщину госпитализировали.

Как сообщили сегодня утром в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В настоящее время продолжается осмотр места атаки, следователи устанавливают полный перечень разрушений и повреждений и документируют последствия вооруженной агрессии России.

По информации Воздушного командования «Юг», этой ночью силы противовоздушной обороны юга Украины сбили три вражеских ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотники других типов.

За прошедшие сутки, 26 апреля 2025 года, были уничтожены дрон-разведчик и ударный дрон «Ланцет».

Помимо этого, российские оккупанты нанесли авиаудар с применением КАБов по территории Херсонской области.

В целом, по информации Воздушных сил, за прошедшие сутки сбито 57 из 149 вражеских БпЛА. Еще 67 беспилотников-имитаторов не достигли целей.

Также этой ночью армия Россия несколькими волнами атаковала Днепропетровщину ударными беспилотниками, убив мужчину и ранив девочку-подростка в Павлограде. А в одной из громад района попадание вражеского БпЛА привело к гибели полутысячи животных на ферме.

Ранее стало известно, что Россия начала атаковать Украину новым типом ударного дрона под названием «Бандероль»

О ситуации на фронте и потерях врага

По информации Генштаба ВСУ, украинские защитники продолжают стойко сдерживать натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В целом за прошедшие сутки зафиксировано 174 боевых столкновения.

Накануне противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив три ракеты и 114 авиаударов, сбросив 202 управляемые авиационные бомбы. Кроме того, совершил почти 5000 обстрелов, в том числе 124 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2494 дронов-камикадзе.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по четырем районам сосредоточения личного состава, пункту управления БпЛА и двум артиллерийским средствам противника.

Судя по всему, враг не оставляет попыток прорваться на Покровском направлении – за прошедшие сутки здесь отбито 68 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Даченское, Удачное, Успеновка, Преображенка, Котляровка и Андреевка.

Не менее «горячо» было на Торецком (29 отбитых атак за прошедшие сутки), Лиманском (22 атаки врага), Краматорском (враг атаковал 13 раз) направлениях.

Кроме того, Силы обороны Украины продолжают сдерживать противника на Курском направлении, где за прошедшие сутки враг нанес 20 авиаударов, сбросив при этом 37 управляемых авиационных бомб, совершил 296 обстрелов, 14 из них – из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 15 штурмовых действий захватчиков.

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За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по четырем районам сосредоточения личного состава, пункту управления БпЛА и двум артиллерийским средствам противника.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1030 человек. Также украинские воины обезвредили:

8 танков;

5 боевых бронированных машин;

42 артиллерийских системы;

реактивную систему залпового огня;

114 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня;

136 единиц автомобильной техники оккупантов.

Коротко о главном

США отклонили ультиматум Путина и приватно согласились дать гарантии безопасности военному контингенту, – СМИ

США отклонили требование России о выводе украинских войск из Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Как отмечает издание The New York Times, американские переговорщики назвали это требование «необоснованным и невыполнимым».

По данным Telegraph, в частных разговорах в последние недели США выражали готовность предоставить гарантии безопасности для военного контингента «коалиции желающих», который может быть размещен в Украине после достижения мирного соглашения с Россией.

Кроме того, Путин заявил, что готов к прямым переговорам с Украиной без всяких предварительных условий.

Россияне планируют обойти украинские дроны на мотоциклах

По информации Института изучения войны (ISW), российские оккупанты массово проводят обучение на мопедах и мотоциклах небольшими группами, а также отрабатывают маневренность и скорость.

По мнению аналитиков ISW, такая тактика штурмов позволяет силам врага быстро проходить «kill-zone» украинских дронов. Именно это сейчас в значительной степени обеспечивает продвижение врага на востоке и требует скорых и эффективных решений от ВСУ.

Россия впервые официально признала участие армии КНДР в войне против Украины

Командование российской армии впервые признало участие военных КНДР в операциях против сил обороны Украины, а именно на территории Курской области РФ. Россияне открыто поблагодарили северокорейских офицеров и солдат за то, что те помогли якобы вытеснить украинские войска из региона.