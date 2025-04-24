Этой ночью под массированным комбинированным ударом России были Киев и область, Житомирщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Полтавщина, Хмельницкая область, Сумщина и Запорожье.

Около 40 очагов возгорания ликвидировали спасатели в 9 регионах страны, сообщили в ГСЧС.

Больше всего пострадал Киев: спасатели работали на 13 локациях. Трагические последствия в Святошинском районе. Там еще продолжается разбор завалов разрушенного дома. Привлечены инженерные силы, верхолазы ГСЧС, поисковые собаки.

«Из-под руин слышны телефонные звонки — поиски будут продолжаться, пока не убедятся, что уже достали всех. Есть информация о двух детях, которых до сих пор не могут найти на месте происшествия», — сообщают спасатели.

Также полицейские обходят квартиры в ближайших домах, проверяют состояние людей.

Всего в Киеве по состоянию на 7:30 зафиксировано 9 погибших в результате российского удара. Еще более 70 получили различные травмы.

На каждой локации, где пострадали люди, привлечены психологи ГСЧС и полиции.

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Ночью россияне ударили из РСЗО «Ураган» по Константиновке: убиты женщина и 12-летняя девочка, еще двое гражданских ранены, сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что по городу ночью было 14 ударов дронами и десять ракетами.

Повреждены производственные предприятия. Также пострадали многоэтажки, поликлиника, школа, гостиничный комплекс. Госпитализирован один человек.

РФ готовит наступление на юг Украины

Россияне проводят перегруппировку на Херсонщине для дальнейшего наступления на юг. А во временно оккупированных населенных пунктах усиливают фильтрационные мероприятия, чтобы скрыть перемещение войск.

Об этом рассказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

Сейчас фиксируют перемещение военных РФ вдоль берега Днепра. В этой зоне россияне отключают доступ к Интернету и глушат мобильную связь, чтобы местные не могли сообщать о количестве и перемещении личного состава оккупантов. Таким образом враг пытается скрыть подготовку к наступлению.

«Когда у них переброска сил или ротации, они закрывают целые населенные пункты, вырубают любую связь, глушат мобильную связь, интернета в это время нет, для того чтобы люди не имели возможности сообщать о передвижении подразделений. Усиление это или ротация комментировать не могу»,— говорит первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

На фронте, по данным генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 168 боестолкновений.

На Торецком направлении враг совершил 25 атак в районах населенных пунктов Дачное, Крымское, Торецк и Леонидовка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых действий.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать противника на Курщине. На данном направлении за прошедшие сутки украинские защитники остановили 26 штурмов.

Потери врага на утро 24 апреля 2025

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления БпЛА, одно средство РЭБ, четыре артиллерийские системы и еще один другой важный объект противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1060 человек.

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