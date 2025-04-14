В Министерстве обороны Турции сообщили, что во вторник и среду, 15-16 апреля, в Турции состоится встреча, на которой будет обсуждаться вопрос безопасности Черного моря после потенциального прекращения огня между Украиной и Россией.

Отмечается, что на встрече в штабе военно-морских сил в Анкаре с участием военных представителей иностранных государств будут обсуждаться вопросы военно-морского планирования для поддержания мирной среды в Черном море.

Не уточняя, какие именно страны примут участие во встрече, министерство заявило, что среди иностранных военных представителей не будет российских официальных лиц.

14 апреля: последствия воздушных атак по Украине

В ночь на 14 апреля противник атаковал 62-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

На утро подтверждено сбитие 40 «шахедов». Еще 11 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны.

Вследствие вражеской атаки пострадали Одесская, Донецкая, Днепропетровская и Харьковская области.

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О ситуации на фронте

За прошедшие сутки произошло 158 боевых столкновений, сообщает Генштаб ВСУ.

На Торецком направлении враг совершил 21 атаку неподалеку населенных пунктов Торецк, Озаряновка, Дружба и Леонидовка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурма агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Тарасовка, Водяное Второе, Елизаветовка, Котлино, Новосергиевка, Богдановка, Андреевка и в сторону Старой Николаевки, Звирово, Удачного и Александрополя.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины вчера отбили 18 атак российских захватчиков.

Потери врага на утро 14 апреля 2025

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и шесть артиллерийских средств российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1310 человек.

Также украинские воины обезвредили: