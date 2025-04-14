У Міністерстві оборони Туреччини повідомили, що у вівторок і середу, 15-16 квітня, у Туреччині відбудеться зустріч, на якій обговорюватимуть питання безпеки Чорного моря після потенційного припинення вогню між Україною і Росією.

Зазначається, що на зустрічі в штабі військово-морських сил в Анкарі за участю військових представників іноземних держав обговорюватимуть питання військово-морського планування для підтримання мирного середовища в Чорному морі.

Не уточнюючи, які саме країни візьмуть участь у зустрічі, міністерство заявило, що серед іноземних військових представників не буде російських офіційних осіб.

14 квітня: наслідки повітряних атак по Україні

У ніч на 14 квітня противник атакував 62-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

На ранок підтверджено збиття 40 «шахедів». Ще 11 ворожих безпілотників-імітаторів – локально втрачено.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Одеська, Донецька, Дніпропетровська та Харківська області.

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Про ситуацію на фронті

За прошедшие сутки произошло 158 боевых столкновений, сообщает Генштаб ВСУ.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку неподалік населених пунктів Торецьк, Озарянівка, Дружба та Леонідівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурми агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Котлине, Новосергіївка, Богданівка, Андріївка та у бік Старої Миколаївки, Звірове, Удачного й Олександрополя.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 18 атак російських загарбників.

Втрати ворога на ранок 14 квітня 2025 року

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 16 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та шість артилерійських засобів російських загарбників.

Загалом за минулу добу втрати російських загарбників становили 1310 осіб.

Також українські воїни знешкодили: