Сигнал воздушной тревоги прозвучал в 1:25. Мониторинговые Телеграм-канашы сообщили об угрозе ударных дронов, котолрые шли в сторону нашего город асо стороны Николаева.

Сначала сообщалось об угрозе для дителей Пивденного, спукстя несколько минут стало изщвестно, что как минимум один «шахед» кружит над поселком Котовского.

Затем Воздушные силы предупредили об угрозе для жителей Черноморска, и вскоре сильный взрыв услышали жители Таирова – вероятно это результат работы ПВО.

Также стало известно, что в небо была поднята наша авиация.

Спустя несколько минут стало известно, что «шахед» идет на центр-район порта. И снова одесситы услышали сильный взрыв.

Подробности на данный момент неизвестны. Но о «прилетах» не сообщалось. Официальная информация от военных поступит, скорее всего, уже утром.

В 2:00 был дан отбой тревоги. В настоящее время целей в нашу сторону нет.

Напомним, в ночь на субботу, 12 апреля, Одессу также атаковали российские беспилотники.