Воздушную тревогу в Одесском регионе объявили незадолго до смены суток, с 11 на 12 апреля. Спустя примерно час Шахеды, запущенные с территории временно оккупированного Крыма, пересекли море и достигли побережья Николаевской и Одесской областей.

По данным мониторинговых каналов, дроны разделились на несколько групп. Две атаковали саму Одессу, заходя на город с юга и севера. Третья направилась к населенным пунктам южнее областного центра — Беогород-Днестровскому и Овидиополю.

По состоянию на 2 часа ночи 12 апреля информации о повреждениях и пострадавших не поступало.

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После взрыва в Одессе начался пожар, — местные телеграм-каналы.

В 2:07 был дан отбой воздушной тревоги.

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