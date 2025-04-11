Сейчас около шести государств, включая Великобританию, Францию и страны Балтии, заявили о готовности развернуть свои войска в Украине в рамках потенциальной миротворческой миссии, сообщает AFP со ссылкой на европейских чиновников.

10 апреля министры обороны «коалиции желающих» провели новые переговоры относительно возможного развертывания войск для обеспечения прекращения огня в Украине.

Дискуссии среди «коалиции желающих», которая объединила около 30 стран, возглавляют Великобритания и Франция.

«Наше планирование является реальным и существенным. Наши планы хорошо разработаны», — заверил министр обороны Великобритании Джон Гили во время встречи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Лондон заявлял, что на неоднократных раундах переговоров был достигнут прогресс. Однако другие министры говорят, что все еще существует неопределенность в отношении целей любого возможного развертывания войск, пишет AFP.

По данным AFP, главной проблемой для европейских союзников, которые пытаются разработать какой-либо план, является то, что они почти ничего не знают об усилиях США и РФ по прекращению боевых действий.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за вчера зафиксировано 148 боевых столкновений.

На Торецком направлении враг совершил 22 атаки в сторону Дилиевки и в районах населенных пунктов Дружба и Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовые атаки.

В операционной зоне на Курщине за прошедшие сутки произошло 24 боевых столкновения различной интенсивности.

За последнюю неделю интенсивность штурмовых действий ВС РФ на границе Сумской области увеличилась на 30%. За это время захватчики совершили 47 штурмов. Основные вражеские усилия сконцентрированы в направлениях сел Журавка и Басовка.

Об этом во время заседания Совета обороны руководителю Сумской ОВА Владимиру Артюху сообщило военное командование.

«Враг сконцентрирован на проведении контрнаступательной операции в Курской области, но наши военные дают достойный отпор противнику и наносят ему значительные потери. Существенно возросла и интенсивность применения нашей авиации. Это очень важно для поддержки Сил безопасности и обороны в уничтожении сил и средств противника», — передали в ОВА.

Российские оккупанты продолжают буквально стирать приграничный регион с земли. Только за семь дней РФ выпустила по Сумской области 307 КАБов.

Потери врага на утро 11 апреля 2025

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава и техники, два артиллерийских средства и средство противовоздушной обороны российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1210 человек.

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