Наразі близько шести держав, включно з Великою Британією, Францією та країнами Балтії, заявили про готовність розгорнути свої війська в Україні в рамках потенційної миротворчої місії, повідомляє AFP з посиланням на європейських чиновників.

10 квітня міністри оборони «коаліції охочих» провели нові переговори щодо можливого розгортання військ для забезпечення припинення вогню в Україні.

Дискусії серед «коаліції охочих», яка об’єднала близько 30 країн, очолюють Велика Британія та Франція.

«Наше планування є реальним і суттєвим. Наші плани добре розроблені», – запевнив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час зустрічі в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Лондон заявляв, що на неодноразових раундах переговорів було досягнуто прогресу. Однак інші міністри кажуть, що все ще існує невизначеність щодо цілей будь-якого можливого розгортання військ, пише AFP.

За даними AFP, головною проблемою для європейських союзників, які намагаються розробити будь-який план, є те, що вони майже нічого не знають про зусилля США і РФ щодо припинення бойових дій.

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Про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, за вчора зафіксовано 148 бойових зіткнень.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 22 атаки в бік Діліївки та в районах населених пунктів Дружба і Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові атаки.

В операційній зоні на Курщині минулої доби відбулося 24 бойових зіткнення різної інтенсивності.

За останній тиждень інтенсивність штурмових дій ЗС РФ на кордоні Сумської області збільшилася на 30%. За цей час загарбники здійснили 47 штурмів. Основні ворожі зусилля сконцентровані в напрямках сіл Журавка та Басівка.

Про це під час засідання Ради оборони керівнику Сумської ОВА Володимиру Артюху повідомило військове командування.

«Ворог сконцентрований на проведенні контрнаступальної операції в Курській області, але наші військові дають гідну відсіч противнику та завдають йому значних втрат. Суттєво зросла й інтенсивність застосування нашої авіації. Це дуже важливо для підтримки Сил безпеки і оборони у знищенні сил і засобів противника», – передали в ОВА.

Російські окупанти продовжують буквально стирати прикордонний регіон із землі. Тільки за сім днів РФ випустила по Сумській області 307 КАБів.

Втрати ворога на ранок 11 квітня 2025 року

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 13 районів зосередження особового складу і техніки, два артилерійські засоби та засіб протиповітряної оборони російських загарбників.

Загалом, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1210 осіб.

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