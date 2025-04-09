8 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные взяли в плен двух китайских граждан, которые воевали на стороне России. Инцидент произошел в зоне боевых действий в районах Тарасовки и Белогоровки.
Известно, что во время боя ВСУ столкнулись с шестью китайскими военными, двое из которых были захвачены в плен. У них найдены документы, паспорта и даже банковские карточки, подтверждающие их идентичность как граждан Китая. Глава государства также опубликовал видео с одним из пленных.
Пленные сейчас находятся в СБУ, где продолжаются следственные действия. Разведка и другие подразделения ВСУ проверяют информацию о возможном участии большего количества китайских граждан в составе российских оккупационных сил.
«Есть информация о том, что таких граждан Китая в подразделениях оккупанта значительно больше, чем двое. Сейчас выясняем все факты. Работают разведка, СБУ, соответствующие подразделения Вооруженных Сил», — подчеркнул президент Украины.
Президент Украины назвал взятие в плен китайских военных важным сигналом о привлечении еще одной страны к поддержке российской агрессии против Украины. И поручил Министерству иностранных дел Украины немедленно связаться с Пекином для выяснения официальной позиции Китая относительно инцидента.
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Последствия ночного удара по Харькову и Днепру
Вечером 8 апреля российские войска осуществили массированную атаку ударными беспилотниками по Днепру и Харькову, в результате чего в обоих городах вспыхнули пожары, повреждены дома, авто и склады. Много раненых.
Как сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в Днепре в результате удара дронов-камикадзе загорелись несколько объектов. Повреждены частные дома и автомобили. По предварительным данным, ранения получили 15 человек, из них половина госпитализированы.
В Харькове дроны атаковали четыре района города. По оценкам властей, в городе зафиксировано более 20 ударов дронов, из них 17 — по Основянскому району.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 9 апреля 2025 года противник атаковал 55-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Подтверждено сбитие 32 ударных БпЛА типа Shahed. Еще 8 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны.
О ситуации на фронте
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 161 боевое столкновение.
На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Грековки, Катериновки, Нового и Колодязов.
На Торецком направлении враг совершил 18 атак неподалеку Озаряновки, Торецка и Леонидовки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Калиновое, Елизаветовка, Лисовка, Шевченко, Зверево, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Котляровка, Богдановка и Андреевка.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 13 атак противника вблизи Константинополя, Разлива, Днепроэнергии и Бурлацкого.
Потери врага на утро 9 апреля 2025
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1270 человек.
Также украинские воины обезвредили:
- 4 танка,
- 10 боевых бронированных машин,
- 52 артиллерийских системы,
- 1 средство ПВО,
- 56 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- 118 автомобилей.