8 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные взяли в плен двух китайских граждан, которые воевали на стороне России. Инцидент произошел в зоне боевых действий в районах Тарасовки и Белогоровки.

Известно, что во время боя ВСУ столкнулись с шестью китайскими военными, двое из которых были захвачены в плен. У них найдены документы, паспорта и даже банковские карточки, подтверждающие их идентичность как граждан Китая. Глава государства также опубликовал видео с одним из пленных.

Пленные сейчас находятся в СБУ, где продолжаются следственные действия. Разведка и другие подразделения ВСУ проверяют информацию о возможном участии большего количества китайских граждан в составе российских оккупационных сил.

«Есть информация о том, что таких граждан Китая в подразделениях оккупанта значительно больше, чем двое. Сейчас выясняем все факты. Работают разведка, СБУ, соответствующие подразделения Вооруженных Сил», — подчеркнул президент Украины.

Президент Украины назвал взятие в плен китайских военных важным сигналом о привлечении еще одной страны к поддержке российской агрессии против Украины. И поручил Министерству иностранных дел Украины немедленно связаться с Пекином для выяснения официальной позиции Китая относительно инцидента.

Читайте также: Как участнику боевых действий получить бесплатную юридическую помощь?

Последствия ночного удара по Харькову и Днепру

Вечером 8 апреля российские войска осуществили массированную атаку ударными беспилотниками по Днепру и Харькову, в результате чего в обоих городах вспыхнули пожары, повреждены дома, авто и склады. Много раненых.

Как сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в Днепре в результате удара дронов-камикадзе загорелись несколько объектов. Повреждены частные дома и автомобили. По предварительным данным, ранения получили 15 человек, из них половина госпитализированы.

В Харькове дроны атаковали четыре района города. По оценкам властей, в городе зафиксировано более 20 ударов дронов, из них 17 — по Основянскому району.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 9 апреля 2025 года противник атаковал 55-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Подтверждено сбитие 32 ударных БпЛА типа Shahed. Еще 8 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 161 боевое столкновение.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Грековки, Катериновки, Нового и Колодязов.

На Торецком направлении враг совершил 18 атак неподалеку Озаряновки, Торецка и Леонидовки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Калиновое, Елизаветовка, Лисовка, Шевченко, Зверево, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Котляровка, Богдановка и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 13 атак противника вблизи Константинополя, Разлива, Днепроэнергии и Бурлацкого.

Потери врага на утро 9 апреля 2025

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1270 человек.

Также украинские воины обезвредили: