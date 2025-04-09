8 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові взяли в полон двох китайських громадян, які воювали на боці Росії. Інцидент стався в зоні бойових дій у районах Тарасівки та Білогорівки.

Відомо, що під час бою ЗСУ зіткнулися з шістьма китайськими військовими, двоє з яких були захоплені в полон. У них знайдено документи, паспорти і навіть банківські картки, що підтверджують їхню ідентичність як громадян Китаю. Глава держави також опублікував відео з одним із полонених.

Полонені зараз перебувають у СБУ, де тривають слідчі дії. Розвідка та інші підрозділи ЗСУ перевіряють інформацію про можливу участь більшої кількості китайських громадян у складі російських окупаційних сил.

«Є інформація про те, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє. Зараз з’ясовуємо всі факти. Працюють розвідка, СБУ, відповідні підрозділи Збройних Сил», – наголосив президент України.

Президент України назвав взяття в полон китайських військових важливим сигналом про залучення ще однієї країни до підтримки російської агресії проти України. І доручив Міністерству закордонних справ України негайно зв’язатися з Пекіном для з’ясування офіційної позиції Китаю щодо інциденту.

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Наслідки нічного удару по Харкову та Дніпру

Увечері 8 квітня російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Дніпру та Харкову, внаслідок чого в обох містах спалахнули пожежі, пошкоджено будинки, авто та склади. Багато поранених.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у Дніпрі внаслідок удару дронів-камікадзе загорілися кілька об’єктів. Пошкоджено приватні будинки та автомобілі. За попередніми даними, поранення дістали 15 осіб, із них половину госпіталізовано.

У Харкові дрони атакували чотири райони міста. За оцінками влади, у місті зафіксовано понад 20 ударів дронів, із них 17 – по Основ’янському району.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в ніч на 9 квітня 2025 року противник атакував 55-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Підтверджено збиття 32 ударних БпЛА типу Shahed. Ще 8 ворожих безпілотників-імітаторів локально втрачено.

Про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 161 бойове зіткнення.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Греківки, Катеринівки, Нового та Колодязів.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак неподалік Озарянівки, Торецька та Леонідівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Калинове, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Звіряче, Вдале, Успенівка, Новоолександрівка, Котлярівка, Богданівка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу Константинополя, Розливу, Дніпроенергії та Бурлацького.

Втрати ворога на ранок 9 квітня 2025 року

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 10 районів зосередження особового складу та техніки російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1270 осіб.

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