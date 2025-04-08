Ночью РФ атаковала баллистикой и дронами

В ночь на 8 апреля 2025 года противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М и 46-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

В Воздушных силах Украины подтвердили сбитие 9 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов.

31 вражеский беспилотник-имитатор — локально потерян (без негативных последствий).

Вследствие российской атаки пострадали Харьковщина, Днепропетровщина и Донецкая область.

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О ситуации на фронте

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 159 боевых столкновений.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз.

На Торецком направлении враг совершил 23 атаки неподалеку Дачного, Щербиновки, Озаряновки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 вражеских штурма.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 21 атаку российских захватчиков.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые признал присутствие войск на Белгородщине.

«Отдельно докладывал сегодня Главком Александр Сырский: фронт, наше присутствие на Курщине и наше присутствие в Белгородской области. Продолжаем вести активные действия в приграничных районах на территории врага, и это абсолютно справедливо — война должна возвращаться туда, откуда она пришла», — заявил Зеленский вчера вечером.

Потери врага на утро 8 апреля 2025

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава и техники, один пункт управления и радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса «Бук» российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1290 человек.

Также украинские воины обезвредили: