Вночі РФ атакувала балістикою і дронами

У ніч на 8 квітня 2025 року противник атакував балістичною ракетою «Іскандер-М» і 46-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

У Повітряних силах України підтвердили збиття 9 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників інших типів.

31 ворожий безпілотник-імітатор – локально втрачено (без негативних наслідків).

Унаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина та Донецька область.

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Про ситуацію на фронті

Загалом, минулої доби зафіксовано 159 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 23 атаки неподалік Дачного, Щербинівки, Озарянівки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 ворожі штурми.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 21 атаку російських загарбників.

Президент України Володимир Зеленський уперше визнав присутність військ на Білгородщині.

«Окремо доповідав сьогодні Головком Олександр Сирський: фронт, наша присутність на Курщині та наша присутність у Бєлгородській області. Продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога, і це абсолютно справедливо – війна повинна повертатися туди, звідки вона прийшла», – заявив Зеленський учора ввечері.

Втрати ворога на ранок 8 квітня 2025 року

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 17 районів зосередження особового складу й техніки, один пункт управління та радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу «Бук» російських загарбників.

Загалом, за минулу добу втрати російських загарбників становили 1290 осіб.

Також українські воїни знешкодили: