Днем 2 апреля российские террористы атаковали баллистикой Кривой Рог, а вечером того же дня в течение часа применили 17 «шахедов” по Харькову.
По уточненной информации, из-за вчерашнего ракетного удара по Кривому Рогу, четыре человека погибли, пострадавших — 17. Из них 11 остаются в больнице.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
Как сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, в Харькове большинство ударов пришлось на в Киевский район. В результате обстрелов загорелись локальные пожары. К счастью, обошлось без пострадавших.
Всего в ночь на 3 апреля 2025 года противник атаковал 39-ю ударными БпЛА.
Воздушными силами ВСУ подтверждено сбитие 28 ударных БпЛА типа Shahed.
7 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны.
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О ситуации на фронте
По данным генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 216 боевых столкновений.
На Торецком направлении враг совершил 28 атак в районах Торецка, Озаряновки, Дилиевки, Крымского и Леонидовки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 80 атак агрессора в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Сухая Балка, Шевченко, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Зеленое, Новый Труд, Котлино, Удачное, Котляровка, Успеновка и Андреевка.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 13 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Днепроэнергия, Веселое и Бурлацкое.
На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 28 атак противника.
Потери врага на утро 3 апреля 2025
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, пункт управления БпЛА и артиллерийскую систему противника.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1390 человек.
Также украинские воины обезвредили:
- 6 танков,
- 22 боевых бронированных машины,
- 49 артиллерийских систем,
- 1 РСЗО,
- 92 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- 88 единиц автомобильной техники.