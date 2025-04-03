Днем 2 апреля российские террористы атаковали баллистикой Кривой Рог, а вечером того же дня в течение часа применили 17 «шахедов” по Харькову.

По уточненной информации, из-за вчерашнего ракетного удара по Кривому Рогу, четыре человека погибли, пострадавших — 17. Из них 11 остаются в больнице.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

Как сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, в Харькове большинство ударов пришлось на в Киевский район. В результате обстрелов загорелись локальные пожары. К счастью, обошлось без пострадавших.

Всего в ночь на 3 апреля 2025 года противник атаковал 39-ю ударными БпЛА.

Воздушными силами ВСУ подтверждено сбитие 28 ударных БпЛА типа Shahed.

7 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны.

Читайте также: Богатства Одесской области: чем они могут быть интересны для Трампа

О ситуации на фронте

По данным генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 216 боевых столкновений.

На Торецком направлении враг совершил 28 атак в районах Торецка, Озаряновки, Дилиевки, Крымского и Леонидовки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 80 атак агрессора в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Сухая Балка, Шевченко, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Зеленое, Новый Труд, Котлино, Удачное, Котляровка, Успеновка и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 13 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Днепроэнергия, Веселое и Бурлацкое.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 28 атак противника.

Потери врага на утро 3 апреля 2025

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, пункт управления БпЛА и артиллерийскую систему противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1390 человек.

Также украинские воины обезвредили: