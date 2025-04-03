Удень 2 квітня російські терористи атакували балістикою Кривий Ріг, а ввечері того ж дня протягом години застосували 17 «шахедів» по Харкову.

За уточненою інформацією, через учорашній ракетний удар по Кривому Рогу, четверо людей загинули, постраждалих – 17. З них 11 залишаються в лікарні.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, у Харкові більшість ударів припала на Київський район. Унаслідок обстрілів загорілися локальні пожежі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Загалом у ніч на 3 квітня 2025 року противник атакував 39-ма ударними БпЛА.

Повітряними силами ЗСУ підтверджено збиття 28 ударних БпЛА типу Shahed.

7 ворожих безпілотників-імітаторів локально втрачено.

Про ситуацію на фронті

За даними генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 216 бойових зіткнень.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 28 атак у районах Торецька, Озарянівки, Діліївки, Кримського та Леонідівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 80 атак агресора в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Суха Балка, Шевченко, Водяне Друге, Єлизаветівка, Луч, Зелене, Новий Труд, Котлине, Вдале, Котлярівка, Успенівка й Андріївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів у районах населених пунктів Константинополь, Розлив, Дніпроенергія, Веселе та Бурлацьке.

На Курському напрямку за минулу добу наші воїни відбили 28 атак противника.

Втрати ворога на ранок 3 квітня 2025 року

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони вразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, пункт управління БпЛА та артилерійську систему противника.

Загалом за минулу добу втрати російських загарбників становили 1390 осіб.

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