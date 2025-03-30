Двое погибших и 35 раненых: последствия массированного удара по Харькову

Вечером 29 марта враг нанес массированный удар ударными беспилотниками по Холодногорскому, Шевченковскому и Киевскому районам города Харькова. Произошло 6 очагов возгорания. Разрушены частные жилые дома, повреждены офисные здания, медучреждение, торговые объекты, гаражи и автомобили, сообщили в ГСЧС.

В результате вражеского обстрела погибли два человека – 67-летний мужчина и 70-летняя женщина.

«25 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших детей в больнице находится 15-летняя девушка. Она в тяжелом состоянии. Двое детей, получивших легкие ранения, будут лечиться амбулаторно», – сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Позже число пострадавших в Харькове выросло до 35 пострадавших, среди них пятеро детей, сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, госпитализированы 13 человек, среди которых девочка-подросток. Ее состояние остается тяжелым.

На Покровском направлении ВСУ отбили почти сотню атак

По сообщению Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 223 боевых столкновения.

В субботу, 29 марта, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 91 авиационный удар, привлек одну ракету и сбросил 153 авиабомбы. Кроме того, совершил более шести тысяч обстрелов, из них 184 – из реактивных систем залпового огня, и применил для ударов 2745 дронов-камикадзе.

По данным Воздушных сил, в ночь на 30 марта противник атаковал баллистической ракетой и 111-ю ударными беспилотниками. Силы обороны сбили 65 БпЛА. Еще 35 вражеских беспилотников-имитаторов локационно утрачены.

В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Одесщина и Донетчина.

Наиболее горячим направлением фронта остается Покровское – здесь за минувшие сутки наши защитники остановили 93 наступательных действия агрессора.

Боестолкновения велись также на Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском и Краматорском, Торецком и Новопавдовском направлениях

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки остановили 31 атаку российских захватчиков.

Войска РФ испытывают новую тактику наступления

Войска России сейчас пытаются адаптировать новую тактику ведения наступлений. В частности, оккупанты прощупывают линию фронта на юге – Гуляйпольское и Ореховское направления.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что большее внимание необходимо уделять Запорожской и Херсонской областям.

«В этих областях враг в свое время оккупировал наши территории, но был выбит… Есть давно написанный приказ Путина о возобновлении контроля над теми территориями, с которых они сбежали, отступили… Враг прощупывает линию фронта Гуляйпольского, Ореховского направлений», – отметил он.

Коротко о вражеских потерях

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава и техники, а также один пункт управления российских захватчиков.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1510 человек. Также украинские воины обезвредили:

14 танков;

20 боевых бронированных машин;

56 артиллерийских систем;

две РСЗО;

111 БпЛА оперативно-тактического уровня;

130 автомобилей оккупантов.

Всего с начала полномасштабного вторжения с по сегодняшний день потери россиян примерно таковы: