Удар по Кривому Рогу и последствия атаки на Днепр

Сегодня утром, 29 марта, страна-агрессор нанесла удар баллистикой по Кривому Рогу Днепропетровской области.

По данным мониторинговых каналов, враг использовал одну ракету «Искандер-М».

На месте «прилета» возник пожар. Над городом поднимается столб дыма.

В настоящее время известно о пяти раненых, сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул. Все пострадавшие в состоянии средней тяжести.

Как добавил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, ракетный удар пришелся в плотную городскую застройку. Пострадали многоэтажки и частные дома, а также школа и автомойка.

Кроме того, после массированной атаки ударными дронами Днепра, в больницах остаются 13 пострадавших.

Как сообщили в Днепропетровской ОВА, ликвидация последствий атаки продолжалась всю ночь. По состоянию на утро сегодняшнего дня удалось потушить все пожары в городе.

Всего пострадал 21 человек: самому молодому из них 19 лет, а самому старшему –74 года.

Огнем уничтожены четыре частных дома, еще по меньшей мере десять повреждены. Изуродованы и несколько многоэтажек, учебное заведение, админздание, складские помещения, гаражи. Разбиты десятки автомобилей, есть уничтоженные мотоциклы.

По данным Воздушных сил, в ночь на субботу, 29 марта 2025 года, Россия ночью атаковала Украину 172 ударными дронами: силы ПВО уничтожили 94 цели.

Как дела на фронте?

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения.

Накануне противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив пять ракет и 94 авиаудара, сбросив 179 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, произвел 5899 обстрелов, в том числе 145 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2853 дрона-камикадзе.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны успешно поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство ПВО, один пункт управления, два артиллерийских средства и еще два объекта противника.

Наиболее горячими направлениями фронта остается Покровское, где за минувшие сутки наши защитники остановили 73 штурма агрессора, Торецкое (20 вражеских атак) Новопавловское (17 атак) и Лиманское, где враг атаковал 16 раз,

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 28 авиаударов, сбросив при этом 44 управляемых авиационных бомбы, произвел 371 обстрел, 16 из них – из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 14 штурмов захватчиков.

В целом за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1740 человек. Также украинские воины обезвредили:

23 танка;

34 боевых бронированных машины;

64 артиллерийские системы;

одну реактивную систему залпового огня;

три средства противовоздушной обороны;

164 беспилотника;

118 автомобилей оккупантов.

Коротко о важном

ВСУ прорвали оборону России в Белгородской области и продвинулись на 3-4 км

По данным финской компании Black Bird Group, украинские военнослужащие могли прорвать оборону российских оккупантов в Белгородской области и продвинуться вглубь территории РФ. По предварительным данным, бойцы ВСУ смогли протиснуть первую линию российской обороны.

По словам аналитиков, операция в Белгородской области может являться попыткой отвлечь российские силы из Курской области, заявил в комментарии агентству Reuters военный аналитик Black Bird Group Эмиль Кастехельми.

Еще 5 украинских детей удалось освободить из российской оккупации

Это произошло при посредничестве неизменного партнера – Государства Катар. Возвращение было осуществлено в рамках реализации утвержденного плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA.

Детей от 11 до 16 лет вернули из временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской областей.

В Украине считают «ужасным» новое соглашение с США об ископаемых, – СМИ

На подписание нового соглашения Украины и США о полезных ископаемых нет шансов, уверены аналитики Washington Post.

По словам одного из собеседников издания, текущий проект данного соглашения, предложенный США, выглядит так, будто «Украина была в войне с США, проиграла, была захвачена и теперь должна платить пожизненные репарации».

Подготовленный Вашингтоном проект соглашения по украинским ископаемым на 55 страницах не содержит никакого упоминания о гарантиях безопасности. В то же время он превращает безвозвратную помощь, которую США предоставили Украине за время войны, в «долг», который наше государство должно вернуть с доходами от соглашения для американской стороны.

The Washington Post со ссылкой на собеседника также отмечает: американцы прописали в проекте соглашения «право первого предложения» для США на все инвестиции, связанные с энергетикой и полезными ископаемыми. Это де-факто означает передачу Украиной контроля над этими секторами Вашингтону.