Двоє загиблих і 35 поранених: наслідки масованого удару по Харкову

Увечері 29 березняворог завдав масованого удару ударними безпілотниками по Холодногірському, Шевченківському та Київському районах міста Харкова. Сталося 6 осередків займання. Зруйновано приватні житлові будинки, пошкоджено офісні будівлі, медичний заклад, торговельні об’єкти, гаражі та автомобілі, повідомили у ДСНС.

Внаслідок ворожого обстрілу загинули двоє людей – 67-річний чоловік і 70-річна жінка.

«25 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих дітей у лікарні перебуває 15-річна дівчина. Вона у важкому стані. Двоє дітей, які отримали легкі поранення, будуть лікуватися амбулаторно», – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Пізніше кількість постраждалих у Харкові зросла до 35 осіб, серед них п’ятеро дітей, повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, госпіталізовано 13 осіб, серед яких дівчина-підліток. Її стан залишається важким.

На Покровському напрямку ЗСУ відбили майже сотню атак

За повідомленням Генштабу ЗСУ, загалом за минулу добу зафіксовано 223 бойові зіткнення.

У суботу, 29 березня, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 91 авіаційного удару, залучив одну ракету та скинув 153 авіабомби. Крім того, здійснив понад шість тисяч обстрілів, із них 184 – із реактивних систем залпового вогню, і застосував для ударів 2745 дронів-камікадзе.

За даними Повітряних сил, в ніч на 30 березня противник атакував балістичною ракетою і 111 ударними безпілотниками. Сили оборони збили 65 БпЛА. Ще 35 ворожих безпілотників-імітацій локаційно втрачені.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Донеччина.

Найгарячішим напрямком фронту залишається Покровське – тут за минулу добу наші захисники зупинили 93 наступальні дії агресора.

Бойові зіткнення також велися на Харківському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому і Новопавлівському напрямках.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 31 атаку російських загарбників.

Війська РФ випробовують нову тактику наступу

Війська Росії зараз намагаються адаптувати нову тактику ведення наступів. Зокрема, окупанти промацують лінію фронту на півдні – Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що більше уваги необхідно приділяти Запорізькій та Херсонській областям.

«У цих областях ворог свого часу окупував наші території, але був вибитий… Є давно написаний наказ Путіна про відновлення контролю над тими територіями, з яких вони втекли, відступили… Ворог промацує лінію фронту Гуляйпільського, Оріхівського напрямків», – зазначив він.

Коротко про ворожі втрати

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони вразили п’ять районів зосередження особового складу і техніки, а також один пункт управління російських загарбників.

Усього за минулу добу втрати російських загарбників склали 1510 осіб. Також українські воїни знешкодили:

14 танків;

20 бойових броньованих машин;

56 артилерійських систем;

дві РСЗВ;

111 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

130 автомобілів окупантів.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні втрати росіян приблизно такі: