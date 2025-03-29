Удар по Кривому Рогу та наслідки атаки на Дніпро

Сьогодні вранці, 29 березня, країна-агресор завдала удару балістичною ракетою по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

За даними моніторингових каналів, ворог використав одну ракету «Іскандер-М».

На місці «прильоту» виникла пожежа. Над містом піднімається стовп диму.

Наразі відомо про п’ятьох поранених, повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул. Усі постраждалі в стані середньої тяжкості.

Як додав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ракетний удар припав на щільну міську забудову. Постраждали багатоповерхівки та приватні будинки, а також школа і автомийка.

Крім того, після масованої атаки ударними дронами по Дніпру, в лікарнях залишаються 13 постраждалих.

Як повідомили в Дніпропетровській ОВА, ліквідація наслідків атаки тривала всю ніч. Станом на ранок сьогоднішнього дня вдалося погасити всі пожежі в місті.

Загалом постраждало 21 особа: наймолодшому з них 19 років, а найстаршому – 74 роки.

Вогнем знищено чотири приватні будинки, ще щонайменше десять пошкоджено. Зруйновані кілька багатоповерхівок, навчальний заклад, адміністративна будівля, складські приміщення, гаражі. Побито десятки автомобілів, є знищені мотоцикли.

За даними Повітряних сил, в ніч на суботу, 29 березня 2025 року, Росія атакувала Україну 172 ударними дронами: сили ППО знищили 94 цілі.

Як ситуація на фронті?

За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 183 бойових зіткнення.

Напередодні ворог завдав один ракетний удар по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, застосувавши п’ять ракет, і 94 авіаудари, скинувши 179 керованих авіабомб. Крім того, здійснив 5899 обстрілів, зокрема 145 із реактивних систем залпового вогню, і залучив для ураження 2853 дронів-камікадзе.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони успішно поразили дев’ять районів концентрації особового складу, озброєння та військової техніки, один засіб ППО, один пункт управління, два артилерійських засоби та ще два об’єкти ворога.

Найгарячішими напрямками фронту залишаються Покровське, де за минулу добу наші захисники зупинили 73 штурми агресора, Торецке (20 ворожих атак), Новопавлівське (17 атак) та Лиманське, де ворог атакував 16 разів.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. За минулу добу ворог завдав 28 авіаударів, скинувши при цьому 44 керовані авіабомби, здійснив 371 обстріл, 16 з них – із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 14 штурмів захоплювачів.

В цілому за минулу добу втрати російських захоплювачів склали 1740 осіб. Також українські воїни знешкодили:

23 танки;

34 бойових броньованих машини;

64 артилерійські системи;

одну реактивну систему залпового вогню;

три засоби протиповітряної оборони;

164 безпілотника;

118 автомобілів окупантів.

Коротко про важливе

ЗСУ прорвали оборону Росії в Бєлгородській області та просунулися на 3-4 км

За даними фінської компанії Black Bird Group, українські військовослужбовці могли прорвати оборону російських окупантів у Бєлгородській області та просунутися вглиб території РФ. Попередні дані свідчать, що бійці ЗСУ змогли прорвати першу лінію російської оборони.

Аналізуючи ситуацію, експерти вважають, що операція в Бєлгородській області може бути спробою відвернути російські сили з Курської області, заявив військовий аналітик Black Bird Group Еміль Кастехельмі в коментарі агентству Reuters.

Ще 5 українських дітей вдалося звільнити з російської окупації

Це сталося за посередництва незмінного партнера – Держави Катар. Повернення відбулося в рамках реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA.

Дітей віком від 11 до 16 років повернули з тимчасово окупованих територій Криму, Донецької, Луганської та Запорізької областей.

В Україні вважають «жахливим» нову угоду з США про корисні копалини, – ЗМІ

Шанси на підписання нової угоди України та США про корисні копалини є мінімальними, впевнені аналітики Washington Post.

За словами одного з джерел, поточний проект цієї угоди, запропонований США, виглядає так, ніби «Україна була у війні з США, програла, була захоплена і тепер повинна платити пожиттєві репарації».

Згідно з інформацією The Washington Post, підготовлений Вашингтоном проект угоди про українські корисні копалини на 55 сторінках не містить жодного згадування про гарантії безпеки. Водночас він перетворює безповоротну допомогу, яку США надали Україні під час війни, на «борг», який наша країна повинна повернути з доходами від угоди на користь американської сторони.

The Washington Post також зазначає, що американці прописали в проекті угоди «право першої пропозиції» для США на всі інвестиції, пов’язані з енергетикою та корисними копалинами. Це фактично означає передачу України контролю над цими секторами Вашингтону.