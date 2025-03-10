С такой просьбой в редакцию “Одесской жизни” обратился командир взвода БпАК разведывательной роты воинской части, которая базируется на Одесщине, старший лейтенант Алексей Бажанов. 50 лет он работал менеджером в судоходный компании «Интреско», на военной службе его путь начался с первых дней полномасштабной войны.

Военный рассказал, что за 1 день каждый расчет пилотов осуществляет примерно 10 полетов, а на каждый вылет применяется 2 аккумуляторные батареи. Каждая батарея выдерживает максимум 100 циклов зарядки, а в условиях полетов на большие расстояния это 50-70 циклов. Каждую неделю на 2 расчета пилотов подразделения нужно 4 новых аккумулятора, соответственно каждый месяц — 16 единиц.

Сейчас для боевых полетов беспилотников Mavic 3 необходимо 20 новых аккумуляторов DJI intelligent battery — это около 150 тысяч грн (7333 грн/ед).

Контактное лицо: старший лейтенант Алексей Бажанов — тел. 050 316 27 66.

Напомним, 126-я отдельная бригада территориальной обороны Одессы вошла в состав корпуса морской пехоты как 39-я отдельная бригада береговой обороны.