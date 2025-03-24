В воскресенье, 23 марта, украинская и американская делегации завершили встречу в Саудовской Аравии. Разговор был конструктивным и содержательным. Переговоры длились около пяти часов. Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Разговор был конструктивным и содержательным — обсудили ключевые вопросы, в частности в энергетической сфере», — говорится в сообщении.

Умеров отметил, что задача президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, чтобы достичь достойного и длительного мира для нашего государства, людей, а значит и для всей Европы.

«Мы работаем над тем, чтобы это стало реальностью», — резюмировал он.

Агенство Reuters со ссылкой свой источник сообщает, что делегация США по итогам переговоров в Эр-Рияде стремится заключить сделку с представителями Украины и страны-агрессора России о прекращении огня в Черном море, чтобы обеспечить свободное судоходство.

Кроме этого, делегации обсудят «линию контроля» между странами. Майк Волц описал это как «меры по поддержанию мира, замораживание текущих позиций и укрепление доверия», в частности возвращение украинских детей, похищенных Россией.

В понедельник, 24 марта, представители США начали переговоры с дипломатами из РФ. Делегация Украины остается в Эр-Рияде и ждет результатов переговоров между представителями России и США, сообщает телеканал «Рада».

Ночью враг атаковал 99 беспилотниками

В ночь на 24 марта 2025 года противник атаковал 99-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

В Воздушных силах ВСУподтвердили сбитие 57 ударных БпЛА.

36 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны.

Вследствие российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Сумщина, Кировоградщина и Запорожье.

Коротко о ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 140 боестолкновений.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Торецк, Щербиновка, а также в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 штурм.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 12 авиаударов, сбросив при этом 14 КАБ, совершил 292 обстрела, из которых пять — из РСЗО. Украинские защитники остановили 17 штурмовых действий захватчиков.

Россияне, вероятно, готовятся к новым штурмам Торецка с использованием бронетехники и имеют продвижение в городе. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

В частности, гелокированные кадры, опубликованные 22 марта, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись по улице Чайковского в северной части города Торецк.

Российские войска атаковали также под самим Торецком.

Аналитики также подтвердили, что украинские войска недавно освободили село Надия Луганской области, которое расположено неподалеку Боровой на Харьковщине.

Потери врага на утро 24 марта

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления БпЛА и один важный объект противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1280 человек.

Также украинские воины обезвредили: