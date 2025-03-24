У неділю, 23 березня, українська та американська делегації завершили зустріч у Саудівській Аравії. Розмова була конструктивною та змістовною. Переговори тривали близько п’яти годин. Про це розповів міністр оборони України Рустем Умеров.

«Розмова була конструктивною і змістовною – обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній сфері», – йдеться в повідомленні.

Умеров наголосив, що завдання президента України Володимира Зеленського полягає в тому, щоб досягти гідного і тривалого миру для нашої держави, людей, а отже і для всієї Європи.

«Ми працюємо над тим, щоб це стало реальністю», – резюмував він.

Агенція Reuters із посиланням на власне джерело повідомляє, що делегація США за підсумками переговорів в Ер-Ріяді прагне укласти угоду з представниками України та країни-агресора Росії про припинення вогню в Чорному морі, щоб забезпечити вільне судноплавство,

Крім цього, делегації обговорять «лінію контролю» між країнами. Майк Волц описав це як «заходи з підтримання миру, заморожування поточних позицій і зміцнення довіри», зокрема повернення українських дітей, викрадених Росією.

У понеділок, 24 березня, представники США почали переговори з дипломатами з РФ. Делегація України залишається в Ер-Ріяді та чекає на результати переговорів між представниками Росії та США, повідомляє телеканал «Рада».

Вночі ворог атакував 99 безпілотниками

У ніч на 24 березня 2025 року противник атакував 99-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

У Повітряних силах ЗСУ підтвердили збиття 57 ударних БпЛА.

36 ворожих безпілотників-імітаторів – локально втрачено.

Унаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Кіровоградщина та Запоріжжя.

Коротко про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка, а також у напрямку Діліївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 штурм.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 12 авіаударів, скинувши при цьому 14 КАБ, здійснив 292 обстріли, з яких п’ять – із РСЗВ. Українські захисники зупинили 17 штурмових дій загарбників.

Росіяни, ймовірно, готуються до нових штурмів Торецька з використанням бронетехніки та мають просування в місті. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни.

Зокрема, гелоковані кадри, опубліковані 22 березня, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися вулицею Чайковського в північній частині міста Торецьк.

Російські війська атакували також під самим Торецьком.

Аналітики також підтвердили, що українські війська нещодавно звільнили село Надія Луганської області, що розташоване неподалік Борового на Харківщині.

Втрати ворога на ранок 24 березня

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три пункти управління БпЛА та один важливий об’єкт противника.

Загалом за минулу добу втрати російських загарбників становили 1280 осіб.

Також українські воїни знешкодили: