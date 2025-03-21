Власти Белгородской области проводят эвакуацию жителей приграничья. Несколько районов области подвергаются обстрелам и атакам дронов. Об этом сообщают росСМИ.

Официальной информации о происходящем в приграничных районах крайне мало.

Российские медиа пишут, что ситуация на границе Белгородской области усложняется, там идут ожесточенные бои.

«По нашим данным, ВСУ закинули большое подкрепление на Демидовку и Прилесье и смогли закрепиться на окраинах. Сейчас идет огневое воздействие по ним с целью выбить их из окрестностей», — пишет eadaily.

Минобороны РФ днем 20 марта выпустило заявление о предполагаемом уничтожении «бронетехники и живой силы ВСУ в Белгородском приграничье».

Местные власти публично не заявляют об эвакуации, но она проводится в Краснояружском районе с вечера 18 марта. Днем 20 марта белгородский губернатор заявил о гибели в результате боевых действий на автодороге Графовка — Репяховка сотрудника Росгвардии.

Генштаб ВСУ сообщил об уничтожении 18 марта командного пункта одного из подразделений ВС РФ близ Демидовки.

«Этот объект враг использовал для планирования и проведения боевых действий против подразделений Сил обороны на территории Сумской области», — сообщили в ВСУ.

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В РФ поражен газопровод «Суджа», через который российский газ шёл в Европу

Вечером 20 марта был атакован важный объект газотранспортной системы России: газоизмерительная станция «Суджа», расположенная недалеко от границы между Сумской областью Украины и Курской областью России, оказалась под ударом, там поднялся масштабный пожар, кадры которого облетели сеть.

По словам россиян, объект пострадал в результате ударов ВСУ, однако никаких подтверждений этому пока нет.

Около полуночи в Telegram-каналах и российских СМИ начали распространять новость об атаке по станции «Суджа», расположенной в Курской области. На кадрах видно, как на месте взрыва занялся масштабный пожар.

Российские каналы сообщили, что якобы украинская армия нанесла удары по станции, однако каким именно вооружением — не сообщается.

Спикер МИД РФ Захарова обвинила Украину в обстреле газоизмерительной станции и заявила, что «Киев атакой на российский энергообъект уже нарушил предложенное США перемирие».

Украинская сторона пока официально не высказывалась относительно инцидента.

Россияне штурмуют на трех направлениях

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 166 боевых столкновений.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону в направлениях Нового, Новомихайловки и вблизи Ямполовки, Копанок и Надежды.

На Торецком направлении враг совершил 25 атак неподалеку населенных пунктов Дачное, Дружба и Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовые действия агрессора.

Наши воины наносят оккупантам ощутимые потери в живой силе и технике

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и одну вражескую понтонную переправу.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1330 человек.

Также украинские воины обезвредили: